Sin educación y sin salud, Omar Perotti la tiene complicada

aula vacia rosario.jpeg Gran parte de las aulas estarán vacías este hoy y el viernes. Omar Perotti se muestra inflexible frente a los docentes, que piden mejora salarial.

La gestión de Omar Perotti no se dejó amedrentrar por Amsafé. Desde un primer momento se mostraron inflexibles frente al reclamo de los docentes. "Pusimos en la mesa lo mejor que tenemos para este sector (el docente), pero tenemos que resguardar el equilibrio para una población que no la está pasando bien, con los indicadores de pobreza y desocupación altos", planteó el mandatario de Santa Fe.

Omar Perotti además aseguró que no habrá una nueva oferta salarial. En la misma línea se manifestó Adriana Cantero, ministra de Educación de la provincia: "No habrá otra oferta laboral. Ya lo explicó el gobernador. Esta era la mejor propuesta y además fue trabajada con todos los trabajadores públicos".

Además, el Gobierno de Santa Fe aseguró que a los docentes que se adhieran a la medida de fuerza, se les descontará el día.“No podemos cuestionar el derecho de huelga, calificado como un derecho humano en el marco de convenios internacionales. Pero eso no quiere decir que el día que no se presta el servicio deba ser abonado. De esa manera, el día que no hay prestación de servicio no existe obligación del estado de abonar. Se aplicará un descuento por esos días no trabajados”, expresó el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri.

“Apelamos una vez más a la reflexión de los docentes para que revisen esta medida de fuerza que impide el dictado de clases. Estamos dispuestos a conversar y a aceptar los llamados al diálogo necesarios. Pero no vamos a hacer ninguna convocatoria en el marco de paros y movilizaciones y de tensar la discusión”, afirmó en diálogo con la prensa local el funcionario del gobierno de Omar Perotti.

No son solo los docentes

Como si el conflicto con el gremio docente Amsafé fuera poco, los profesionales de la salud nucleados en Siprus decidieron también parar por 48 horas, en rechazo del ofrecimiento del 17% de aumento salarial que ofreció el Gobierno de Santa Fe.

"Rechazamos la propuesta del Gobierno por considerarla insuficiente y por no contemplar las condiciones laborales que enfrentaron los trabajadores durante la pandemia", explicó al móvil del medio Aire de Santa Fe, Leandro Goldsack, secretario de Relaciones Institucionales.

Siprus se movilizó al Ministerio de Salud. Además de una mejora salarial, los profesionales reclaman el cumplimiento de los pases a planta, el cambio de escalafón en salud y desarrollo social, y el reconocimiento de la enfermería en la Ley 9282.

Esta claro que Omar Perotti deberá en estas horas decidir cuál será la postura de Gobierno. Si agachará la cabeza de una vez por todas o seguirá inflexible, a riesgo de dejar a la provincia sin salud y sin educación.