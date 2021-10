Los docentes se le paran de manos -otra vez- a Omar Perotti

"Nos parece que el aumento, si se aplican por los ingresos por dólar, no es el 17%, sino el 12% porque se toma como referencia el mes de febrero del año pasado. Se mantienen las sumas no remunerativas, lo cual perjudica a una ya deteriorada obra social, debilita a una ya debilitada Caja de Jubilaciones. Nos parece que las sumas no remunerativas son un retroceso y son parte de la precarización salarial en la cual estamos sometidos", expresó luego de la decisión Gustavo Terés, secretario general de Amsafé Rosario.