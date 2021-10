Docentes vs. Gobierno de Omar Perotti: Ninguno quiere perder

El gremio además decretó un paro de 24 horas, que los docentes realizaron ayer (miércoles 13/10). Amsafé asegura que si el Gobierno de Santa Fe no abre una nueva negociación, tomarán una nueva medida de fuerza por 48 horas la próxima semana.

“No tuvimos ninguna convocatoria. El gobierno tiene que demostrar voluntad para resolver el conflicto. Ayer fue un paro total en todas las escuelas de la provincia en el que se reclamó a una mejora de la propuesta salarial y la solución de temas no salariales y que están planteados en la asamblea”, afirmó Sonia Alesso, secretaria general del gremio.

En diálogo con la radio LT8, Alesso le pidió a la gestión de Omar Perotti “que mejore la propuesta salarial y en ese sentido hay varias alternativas, pero hasta ahora no tenemos ninguna convocatoria para sentarnos a una mesa como debería ser, en el marco de la paritaria, para resolver la situación”.

sonia alesso.jpeg Sonia Alesso, secretaria general de Amsafé, pide que el gobierno de Omar Perotti abra negociaciones.

La férrea postura del gremio docente molesta -y mucho- al Gobierno de Santa Fe, porque consideran que es "desproporcionada". Por este motivo, la gestión del gobernador decidió no dar el brazo a torcer y además, redobló la apuesta: desde el Ministerio de Trabajo aseguran que a los maestros se les descontará el día de paro y no prevén una nueva convocatoria hasta después de las medidas de fuerza.

"Ratificamos la propuesta y todos lo que venimos diciendo desde el comienzo de las negociaciones. Que levanten la medida de fuerza y lo convocamos. No es razonable que con un paro en el medio podamos convocarlos", advirtió el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri.

"Tenemos la mejor propuesta salarial de Argentina y cumplimos con lo que nos comprometimos al comienzo del año, revisar el acuerdo en octubre y que el salario supere a la inflación", explicó el funcionario de la gestión de Omar Perotti y señaló que "el problema no es salarial, sino político interno, cómo se explica entonces que la propuesta que se construyó en una mesa de diálogo, que supere las expectativas y después pierda en la asamblea".

"El paro es desproporcionado y ahora serán los docentes los que tengan que explicarles a los alumnos y padres por qué no tienen clases. El día que no se trabaja no se liquida y no se paga", concluyó inflexible el funcionario del Gobierno de Santa Fe.

A esta altura, es imposible determinar cuál de las dos partes agachará la cabeza primero. Pero lo que sí es seguro es que al gobernador Omar Perotti no le conviene tener semejante frente abierto a pocas semanas de las elecciones generales. Y más considerando que el peronismo salió segundo en las PASO.