Sergio Massa sube la apuesta: votación única a todo o nada

Es obvio que Vidal ha salido a la pesca del sufragio opositor 'duro', que recibe la advertencia del libertario Javier Milei, de que Horacio Rodríguez Larreta sería condescendiente con Sergio Massa, que hay acuerdos de cúpulas y que hay que derribar a 'la casta' -hay varios diputados nacionales que están esperando a Milei en la Cámara Baja para abordar el tema de 'la casta'-.

Para colmo, Rodríguez Larreta y Massa han coincidido en que es necesario un diálogo político poselectoral, algo que Mauricio Macri desautorizó durante una visita al canal LN+.

Tombolini precisamente se refirió a esto: “Necesitamos construir diálogo para buscar soluciones concretas a los problemas que tenemos, mucho antes que pretender alterar el funcionamiento institucional”.

Sus ejemplos:

¿Qué proponen para hacer con las tarifas?

¿Qué opina de la negociación con la deuda que nos dejaron con el FMI?

Final duro del economista:

Vidal no parece estar hablando ni aportando ideas para buscar consensos. ¿La tuvieron que correr del distrito porque no podía cerrar una interna, y va a conducir el Parlamento nacional? De verdad, ¿ese es el aporte que buscan hacer a la democracia?

López contra Vidal

En defensa de Vidal se pronunció el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien sostuvo que es “posible, deseable, democrático y republicano” que el interbloque opositor reclame la Presidencia de la Cámara.

https://twitter.com/JnmLopez/status/1443366914831626242 Es republicano, la división de poderes necesita un sistema de frenos y contrapesos entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

Qué alguna de las cámaras de Congreso no coincida con el partido de gobierno es una posibilidad que siempre previó nuestra Constitución Nacional. — Juan Manuel López (@JnmLopez) September 30, 2021

Desde su cuenta de Twitter, el legislador de la CC posteó:

Es posible, porque si el 14/11 aumenta un poco su caudal electoral, el bloque de JxC será la primera minoría (quien sabe mayoría) y eso posibilita presidir @DiputadosAR.

Luego fundamentó su afirmación: "Es deseable porque en un presidencialismo no hay cogobierno. Gobierna el Ejecutivo que puede tener un control, pero también un límite concreto y efectivo en el Congreso. Además conocemos bien los abusos y las trampas que repitieron a los largo de cuatro mandatos presidenciales".

Él fue más allá: “Es democrático, la composición del Congreso y la presidencia de Diputados serían el fruto del resultado de una elección libre y disputada de mitad de mandato“, y remarcó que “hay antecedentes argentinos. Muchos en EE.UU. Por ejemplo los últimos años de (Donald) Trump, (Nancy) Pelosi presidía la Casa de Representantes”.

Por último: “Es republicano, la división de poderes necesita un sistema de frenos y contrapesos entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Que alguna de las cámaras de Congreso no coincida con el partido de gobierno es una posibilidad que siempre previó nuestra Constitución Nacional”.

Topo Rodríguez

También se manifestó el jefe del interbloque Federal, Alejandro Rodríguez, apodado 'Topo':

Tremendos irresponsables, los unos y los otros. Se engolosinan, como si fuera un juego. Juegan con fuego.

Rodríguez posteó: “Desde el seno del Frente de Todos han disparado descalificaciones con indiscutible espíritu destituyente hacia el Presidente de la Nación, Alberto Fernández”.

Luego fundamentó esa afirmación:

Haber sostenido que el Presidente 'no tiene legitimidad', 'no tiene votos', que 'está atrincherado en la Casa Rosada' y 'es un okupa', constituyen exabruptos destituyentes que no admiten disimulo y se agravan, toda vez que semejante estocada verbal sigue sin encontrar un rechazo público y orgánico por parte de la fuerza política gobernante.

Entonces él fue al tema en debate:

Dos semanas después, el macrismo le anuncia al país su amenaza de ocupar la posición propia de una línea de sucesión presidencial, faltando más de 2 años para la finalización del mandato actual.

Sergio Massa

Pero ¿qué dice Sergio Massa, a todo esto? Si bien Urgente24 no logró la palabra del presidente de la Cámara Baja sí habló con un cercano colaborador que le ha escuchado afirmar más o menos lo siguiente:

Si la oposición busca construir mayoría del cuerpo está en su derecho.

Pero en ese caso, autoridades y presidencias de comisiones así como integración de comisiones surgirán de una única votación, que puede dejar a la oposición con todo. O sin nada. Es un riesgo que eligen correr. Repetimos: están en su derecho.

Por último: "Si toda la propuesta que nos ofrecen es cambiar la línea de sucesión esta claro que mas que vocación por ofrecer ideas lo que tienen es ganas de ocupar un cargo."