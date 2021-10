Sergio Berni vs. Máximo Kirchner y la Bonaerense aprovecha

Máximo Kirchner no me agarró del cuello. Sí discutimos, en el peronismo se discute y fuerte, más cuando hay confianza de por medio. Sería deshonesto decir que no discutí muy fuerte con él. Ahora, de ahí a agarrarlo del cuello y todo eso, no es lo que sucedió y no es la versión correcta. En ese momento de la discusión la información era que estábamos ganando por siete puntos (en las PASO). Discutíamos porque tenemos una visión táctica totalmente distinta. Si bien estratégicamente tenemos el mismo pensamiento de modelo de país electoralmente tenemos diferencias. Sí, las tengo, y ¿cuál es el problema? Máximo Kirchner no me agarró del cuello. Sí discutimos, en el peronismo se discute y fuerte, más cuando hay confianza de por medio. Sería deshonesto decir que no discutí muy fuerte con él. Ahora, de ahí a agarrarlo del cuello y todo eso, no es lo que sucedió y no es la versión correcta. En ese momento de la discusión la información era que estábamos ganando por siete puntos (en las PASO). Discutíamos porque tenemos una visión táctica totalmente distinta. Si bien estratégicamente tenemos el mismo pensamiento de modelo de país electoralmente tenemos diferencias. Sí, las tengo, y ¿cuál es el problema?