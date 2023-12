Senado: 1ra sesión de Villarruel con fuertes de denuncias de UxP

"Lo que me parece irresponsable -y es empezar de mala manera-, es que no hayan hecho esto el 24/02 cuando es la sesión preparatoria según el reglamento del Senado. El número lo tienen y lo seguirán teniendo, no creo que nadie cambie su posición", advirtió la senadora bonaerense.

Di Tullio además denunció que el oficialismo consiguió el quorum negociando en la reunión de Labor Parlamentario del martes con los senadores de los otros espacios "despachos y cargos".

Según la senadora, esos legisladores denunciaron una "extorsión para darles los despachos" y que incluso "les pidieron dinero". Afirmó que ese supuesta maniobra se hizo ante la presencia de Villarruel y de los jefes de los bloques.

Di Tullio, hace instantes, denunció que la sesión en el Senado es ilegal y que se negociaron cargos y despachos para que hubiera quorum. pic.twitter.com/hllKZmTJXk — David Fernández (@eldeibik) December 13, 2023

"Convalidaron las negociaciones que se hicieron delante nuestro ayer para que puedan bajar y tener quorum, y esto es la prepotencia del número", dijo para llevar adelante una "reunión inválida".

"El hecho de querer invalidar esta sesión es parte de un ardid que ha comenzado hace un par de semanas. Espero que haya consensos porque estamos acá para trabajar y hacer aportes, eso es lo correcto", respondió el peronista salteño Juan Carlos Romero.

"Para agregar a lo que ya marcó la Corte, nuestro reglamento dice en el artículo 95 que durante el receso podemos reunirnos y estudiar asuntos y dictaminar sobre aquellos que hagan a cuestiones internas del Senado", dijo por su parte Guadalupe Tagliaferri, del PRO.

"Nos convocaban a sesión 12 horas antes y ahora son reglamentaristas. Esta sesión está dentro de la facultades y del reglamento del Senado. No podemos esperar al 24/02 para elegir autoridades para que esta Cámara prosiga", se quejó Alfredo De Ángeli.