Se animó: Nacho Torres y los gremios contra Ganancias

A pesar de que el Impuesto a las Ganancias resulta impopular políticamente hablando, otros colegas de Torres no introdujeron mayor resistencia e incluso acompañaron la restitución. Especialmente los gobernadores de la Región Centro, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba).

Para esas provincias, el regreso de Ganancias en todo su esplendor supone una ventaja en medio de una fuerte sequía coparticipativa por ajuste. Con recursos provinciales menguados, el gravamen podría proveer ingresos necesarios para el desarrollo de sus gestiones.

Por otra parte, la restitución del impuesto no estaría en la agenda principal de esos gobernadores, quienes se muestran más preocupados por el déficit de sus cajas de jubilaciones, la supresión del Incentivo Docente o el Fondo Compensatorio de Transporte, como temas determinantes a nivel fiscal para cada provincia.

córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.jpg Los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Maximiliano Pullaro de Santa Fe reclamaron por la deuda del Anses. Foto: Gobierno de Santa Fe

No lo buscaron pero no lo rechazan

Si bien Martín Llaryora no comulgó con la idea de reponer Ganancias en la previa del debate del Paquete Fiscal, sus congresistas dieron apoyo concreto en casi todos los casos. “Tampoco es determinante para Córdoba. Lo que se gana por Ganancias queda neutralizado por Bienes Personales”, expresó en su oportunidad el ministro de Finanzas, Guillermo Acosta. Para las finanzas cordobesas, el regreso de Ganancias supone un ingreso estimado de 12 mil millones mensuales, una cifra cercana al déficit de la Caja.

Por su parte, para Santa Fe, la restitución de Ganancias “fue algo que el Gobierno nacional corrigió”, según palabras de su gobernador Pullaro, quien anteriormente había cuestionado la resurrección del impuesto. “Una ley progresiva que se va cobrando en función de quienes ganan más. No es que a nosotros nos preocupe, les debería preocupar a los trabajadores porque si no se aumenta el mínimo no imponible, posteriormente cada vez más trabajadores van a empezar a pagar y van a pagar una alícuota muy alta”, amplió el santafesino durante el acto del Día de la Bandera.

Para Entre Ríos, la regresión significó un alivio mayor. En ese orden, Frigerio obtendría un flujo más que necesario de recursos teniendo en cuenta que el 75% de los pesos que le entran a la provincia provienen de medios coparticipables.

De esa manera, los gobernadores más influyentes estarían lejos de alinearse con el chubutense Torres por distintas razones. Algo que podría partir la relación entre patagónicos y centrales.

Tampoco acompañarían el reclamo otros mandatarios como Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Poggi (San Luis), quienes sostienen cifras bajas en cuanto a los trabajadores alcanzados por el gravamen.