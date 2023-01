San Luis: Granizo letal del tamaño de pelotas de tenis

El SEMPRO colocó a disposición de la comunidad 4 ambulancias y unidades de traslado para atender a los pacientes. En medio de los destrozos se conoció que un hombre de 70 años murió por una insuficiencia cardíaca, en medio de la caída del granizo.

De acuerdo con medios locales, luego del temporal se confirmó el ingreso al Policlínico “Juan Domingo Perón” de la persona fallecida en el predio del festival de Calle Angosta debido a una insuficiencia cardíaca.

La Municipalidad de San Luis colaboró con la evacuación de algunos vecinos cuyas instalaciones fueron dañadas gravemente por la tormenta, que llegó a provocar voladuras de techos.

Además, numerosos automóviles resultaron con serios daños a consecuencia del temporal. Cerca del 80% de los autos estacionados en la zona del festival sufrieron abolladuras en la carrocería, junto con roturas parciales o totales de los vidrios, debido a los impactos del granizo.

Villa mercedes: La ciudad sorprendida por el granizo

Al brindar detalles sobre lo ocurrido, el comandante mayor de bomberos de Villa Mercedes, Gabriel Giménez, sostuvo que el cuerpo con 35 integrantes asistió al lugar en colaboración con defensa civil de ese municipio. En diálogo con TN, declaró lo siguiente:

No fue tanta la cantidad de agua pero fue una gran cantidad de granizo. Se trata de una ciudad con mas de 130.000 habitantes. No tenemos cuantificado cuánta gente herida hubo, se estaba produciendo un festival nacional y había gran concurrencia de público. Hubo personas que recibieron ayuda para movilizarse No fue tanta la cantidad de agua pero fue una gran cantidad de granizo. Se trata de una ciudad con mas de 130.000 habitantes. No tenemos cuantificado cuánta gente herida hubo, se estaba produciendo un festival nacional y había gran concurrencia de público. Hubo personas que recibieron ayuda para movilizarse

Giménez también afirmó que hubo cortes de luz intencionales, utilizados como medida de prevención para evitar dificultades mayores en el medio de las labores de asistencia:

Se hizo una evaluación global, se solicitó realizar un corte de luz total en la ciudad por la gran cantidad de cables y de gente que estaba circulando por las calles en consecuencia del festival. Además, porque estábamos observando el ingreso de un nuevo frente de tormenta Se hizo una evaluación global, se solicitó realizar un corte de luz total en la ciudad por la gran cantidad de cables y de gente que estaba circulando por las calles en consecuencia del festival. Además, porque estábamos observando el ingreso de un nuevo frente de tormenta

