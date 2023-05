"Sacar al Kirchnerismo de una vez por todas": Larreta filoso

El precandidato a presidente estuvo junto a Patricia Bullrich y al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dirigentes de su espacio político.

La elección provincial en Córdoba está prevista para mayo del 2023, unos meses antes que las nacionales. Juntos por el Cambio aspira a romper con la hegemonía peronista que gobierna la provincia desde hace 24 años.

Rodríguez Larreta: "Un compañero de fórmula federal"

Esperada presentación de Horacio Rodríguez Larreta en el evento organizado por la AmCham Argentina (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina). No fue una disertación sino que buscando un estilo más coloquial -¿influencia del Coloquio de IDEA?-, la mecánica fue una entrevista de Alejandro Fantino, a quien el entrevistado prometió:

“ El cambio tiene que ser total y duradero. Acá la clave está en cómo lo construimos ”.

”. “ Tenemos que dejar atrás la violencia y la confrontación. No cuenten conmigo para repetir los errores del pasado ”.

”. “Las soluciones mágicas nunca funcionaron y no van a funcionar. No seamos cómplices otra vez de caer en ideas que no resuelven problemas"

(...) también dio algunas pistas sobre quién podría acompañarlo en la fórmula presidencial: "Tiene que ser alguien que tenga confianza, que laburemos espalda con espalda. No tiene que pensar igual que yo, tiene que ser alguien con experiencia porque valoro mucho la experiencia pública. Creo en el valor del equipo. Acá el rol más importante es el del liderazgo. Será alguien que tenga cabeza federal, eso seguro. Hoy voy a todos lados, aprendo, pregunto. Cuando me toque, voy a ser un Presidente viajero en la Argentina. Lo estoy haciendo hoy. Son viajes que me reúno con todos y los escucho. Voy y pregunto. Yo creo en eso" (...)

