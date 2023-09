Rosario tierra de nadie: Nuevo asesinato ¿sin justificación?

Mariela dio a conocer que actualmente se dedicaban al cirujeo y otras actividades vinculadas con el servicio doméstico. "Cartoneaba conmigo y no tenía problemas con nadie. Anoche vino para acá, para esta casa, pero no me dijo nada, yo ni sabía donde estaba él hasta que me avisaron que viniera y cuando entré lo vi. No le robaron nada, ni el celular; por que lo tenía al lado el cuerpo y estaba hecho añicos, todo roto", detalló sobre la situación.

image.png El pasillo donde se encontraban las viviendas. (Fuente: Rosario3)

Un padre que quedó sin nada

Junto a ella estaba el hijo de la pareja que lo tenía en brazos y Roberto, padre del fallecido quien contó, entre lágrimas, que "Él estuvo preso pero ya había pagado (su condena) y se había rescatado. Trabajaba de lo que viniera, con los cartones, cortando el pasto en las casas, pintaba paredes, lo que sea para ganar un peso. Era un busca mi hijo y me lo mataron así y ahora tengo que ver que se lo lleven muerto".

Sobre esa línea agregó que "Él no tenía que estar acá tan lejos de su casa. Se ve que alguien lo llamó y le dijo que tenía que cuidar esa casa, por ahí le ofrecieron plata, pero él no le dijo nada a la mujer. Yo hace un par de semanas que no lo veo, así que no sé mucho".

"La fiscal me preguntó donde compraba drogas mi hijo, y yo no sé si compraba drogas ni nada. Solamente sé que le hicieron una cama para matarlo", comunicó Roberto.

En ese contexto, el papá del asesinado aseguró y reiteró que su hijo "Siempre andaba solo, no tenía junta ni nada. Era reservado además. Se preocupaba por laburar. Hace un par de semanas yo estaba internado y me vino a ver porque cirujeaba con la mujer cera del hospital. Era un buen hijo".

A su vez, descartó sobre alguna historia carcelaria pendiente. "No tenía problemas ni estaba amenazado. Se rescató y no estaba haciendo nada y los contactos con los presos los cortó apenas salió. Estuvo cinco años y salió hace ocho meses sin problemas con nadie", dejó en claro.

La palabra de los vecinos

Los vecinos del pasillo comentaron que en algunas de las casas que están ahí, viven familias con chicos que entran y salen a jugar a la vereda. Pero, respecto a la que estaba dejada y en la que asesinaron a Acosta, hace unas semanas se veían movimientos raros: "Gente con autos, que después no se los veía en el barrio. Anoche no escuchamos tiros ni nada y tenemos un perro que ni ladró. Es raro, le habrán tirado con un silenciador. Tampoco escuchamos gritos", dijo un residente de la zona.

Respecto a eso manifestaron que "Ahí no se vendían drogas. No era un búnker".

En la cuadra lo único que impactó fue que los habitantes de barrio Alvear no conocían a la víctima. "Nunca lo vimos", dijeron.

image.png La zona de Barrio Alvear donde Roberto Ezequiel Acosta fue encontrado muerto.

Más contenidos de Urgente24

El síntoma de demencia que tiene que ver con los pies

La bebida que expertos en cáncer piden evitar cuanto antes

Casi nadie sabe que esta fruta ayuda a combatir el cáncer

Confirmado: Así es la dieta para evitar hígado graso

"A los 80 años, 1 de 4 personas tiene algún síntoma de Alzheimer"