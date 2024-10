Rosario sangrienta: Falleció el policía baleado en un golpe comando

Asimismo, aseguró que una de las principales hipótesis que se está investigando se centra en el que policía y el representante de la empresa "hayan sido seguidos" desde donde salieron hasta el punto final por el ataque.

Sin embargo, el fiscal aclaró que es sólo una conjetura. "Queremos ser muy reservados con la información. Está personal de Policía de Investigaciones como de la Unidad Regional II tomando todas las medidas de rigor, con entrevistas, chequeando cámaras de seguridad de la zona", detalló.

Lo que sí está claro es que, por el hecho, aún no hay detenidos.

Nada cambió: Los homicidios nunca desaparecieron

Farías, quien trabajaba en la localidad de General Lagos y era padre de dos niñas, fue víctima de este brutal ataque que conmocionó a la comunidad. Una ciudad que venía recuperándose, a paso lento, de meses vapuleados.

El viernes pasado, al momento que se difundió este suceso, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó: "El hecho no va a quedar impune" y agregó: "Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y van a tener condenas ejemplares". No obstante, tal lo mencionado, los sicarios aún no fueron encontrados y siguen sueltos sin ningún tipo de condena.

Al respecto, en su cuenta de X, Pullaro hizo referencia: "Lamentamos la pérdida del subinspector de nuestra policía de Santa Fe, Andrés Arturo Farías, víctima de un ataque cobarde en Rosario. Quiero enviar mis condolencias a toda su familia y a toda la fuerza policial que hoy despide a un valiente hombre".

Sobre esa línea, insistió: "Vamos a detener a los responsables de este aberrante hecho y puestos a disposición de la Justicia para que reciban todo el peso de la Ley".

La paradoja de este caso tiene que ver con que, el día anterior a la balacera hacia Farías, el Gobierno de Santa Fe informó que la cifra de homicidios en los primeros nueve meses del año es la más baja de la última década. Estos datos vienen de la mano con la celebración de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sobre el "nuevo hito en el Plan Bandera": Un mes (error) sin asesinatos en Rosario.

La muerte del policía dejó expuesta que, pese a la implementación de fuerzas federales en la ciudad (según el actual director de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, no hay fecha de retiro), los crímenes siguen estando a la vuelta de la esquina en una ciudad liderada por el narcotráfico. A su vez, que cualquier discurso político referenciado a cifras favorables no sirve de aliento. O, peor aún, generan mayores réplicas.

