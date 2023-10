Rosario sin respiro: YPF aumentó el precio de la nafta

No han pasado ni 24 horas de los resultados de las elecciones presidenciales generales y ya no hay respiro para los bolsillos. Este lunes, Rosario amaneció con nuevos precios en los combustibles de YPF. Al igual que lo hicieron Shell y Axion la semana pasada, la petrolera estatal no se podía quedar desactualizada y sus costos se elevaron un 3% en promedio. A ajustarse los cinturones que esto recién arranca.