"Jamás vamos a dejar de ser lo que somos para Argentina, nunca seremos cómplices del populismo en Argentina. Nunca seremos cómplices de las mafias que destruyeron a este país. No me voy a rendir nunca y nadie de JxC se va a rendir nunca", dijo, en lo que pareció ser un adelanto de que no apoyará a Sergio Massa en el balotaje (aunque en JxC habría posturas encontradas al respecto y ya se habla de una ruptura de la coalición).

Luego, fustigó directamente a Massa, ganador de las elecciones -que irá al balotaje con Javier Milei-: "el populismo ha empobrecido al país, y no soy yo la quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina".

"Por más que hoy no hayamos ganado las elecciones vamos a estar junto a cada argentino en los tiempos difíciles que vienen", aseguró.

"Seguro que vamos a volver a tener una nueva oportunidad", añadió Patricia Bullrich.

Con el 93,28% de las mesas escrutadas, Sergio Massa lidera con el 36,41% de los votos, seguido por Javier Milei (30,13%) y luego Patricia Bullrich (23,84%).