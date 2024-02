"Estoy triste, frustado. Trabajamos mucho para que salga un texto que le sirva a los argentinos", dijo.

Respecto a las agresiones que recibió la oposición dialoguista por parte del Presidente luego de la caída del tratamiento del proyecto, el diputado cordobés dijo que "las que son fake son más que suaves que las oficiales".

Destacó el papel del radicalismo, al recordar que permitió que haya dictamen de mayoría y aprobación del proyecto en general, aunque remarcó "mínimas diferencias" respecto a la delegación de facultades.

"Estoy triste, frustado. Trabajamos mucho para que salga un texto que les sirva a los argentinos", dijo. "Nos sorprendió el retiro de la ley", agregó en referencia al decisión del oficialismo de volver el expediente a comisiones, por lo que se cayeron todas las aprobaciones.

"Hay que lograr que las cosas pasen, para lo cual necesitas orden y gestion y la verdad que el desorden es total", manifestó en alusión al oficialismo. "La logica del todo o nada sirve para las elecciones. Garpa, toca la fibra, entra en un tuit, pero no hace que las cosas sucedan", añadió.

Tambien aseguró que le recomendó al Presidente no confiar en los gobernadores peronistas. "Por varios, en particular (el de Córdoba, Martín) Llaryora", dijo, aunque hay que recordar la rivalidad entre ambos en la provincia mediterránea. No obstante, sostuvo que "la principal responsabilidad es del Gobierno".

Respecto de las declaraciones de Javier Milei, que tildó de "traidores" y de "delincuentes" a quienes votaron en contra del proyecto, de Loredo dijo que en términos personales las tenían "sin cuidado", aunque consideró que institucionalemente "es gravísimo". "Él hizo una lista del mal y del bien, me puso en la del bien, le pido que me saque", dijo.

"Me preocupan (las declaraciones de Milei), porque el comportamiento de un Presidente construye cultura comportamental de la sociedad. No puede estar tuiteando idioteces todo el tiempo o insultando", dijo.

Más contenido de Urgente24

Para reconstruir expectativas, Milei le pone fecha a la apertura del cepo

El art. 79, el veto y el fantasma del juicio político a Milei

Ley Ómnibus: Adorni confirma plan de Javier Milei para un plebiscito

Javier Milei: Legisladores "delincuentes", el rey Midas y los zurdos, y el plan