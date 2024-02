El art 79, el veto y el fantasma del juicio político a Milei

No los ven: El artículo 79 y el 155

No queda claro aún si La Libertad Avanza en Diputados no leyó el artículo 155 del reglamento interno acerca del tratamiento de los proyectos que vuelven a comisión o lo interpretaron de manera errónea. Tanto el jefe del bloque oficialista, Oscar Zago como el ministro del Interior, Guillermo Francos, repitieron un procedimiento que no existe: que al pasar el proyecto a comisión lo aprobado por el recinto quedaba a salvo. Muy por el contrario, el artículo 155 explica: “Consideración de un proyecto vuelto a comisión. Un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna”.