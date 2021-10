Cabe recordar que Mauricio Macri deberá presentarse mañana a declarar ante el juez Bava, tras dos citaciones fallida: la primera, porque el ex presidente se encontraba en Miami, y la segunda, el 20/10, porque no se presentó a declarar y recusó al magistrado.

Macri había acusado a Bava de "abuso de poder" y habló de "persecución política".

"Citarme en campaña, prohibirme viajar, la incompetencia de Bava resuelta por la Cámara Federal e irregularidades del juez denunciado por posibles falsedades en otro proceso y funcional a los intereses oficialistas recuerdan los atropellos de colegas como Oyarbide o F. Márquez (...) Por eso no me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio", había escrito Mauricio Macri en Twitter al anunciar que no se presentaría ante la Justicia.

El juez Bava -que subroga el juzgado que comandó Alejo Ramos Padilla- busca determinar si desde el gobierno de Mauricio Macri se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas a través de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2017 y diciembre de 2018. La denuncia había sido motorizada por la interventora Cristina Caamaño.