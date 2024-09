Ratificaron la denuncia contra Leda Bergonzi y Maximiliano Pullaro

Salum dejó en claro que para él Leda Bergonzi "está captando a gente y diciéndole que sana, no me importa el nombre de quién" en referencia a que la religiosa dice que el que cura es el Espíritu Santo, y agregó que no está "en contra de las creencias", sino de personas "con malas intenciones, abusando y captando a personas que realmente están enfermas y que necesitan acceder a un tratamiento médico, y que las engañe con algo que nunca, jamás, van a recibir".

El titular de Libre Mentes reiteró: "Queremos que se realicen las pericias correspondientes para constatar si esta mujer tiene poderes curativos. Y si no los tiene, creo que la Justicia debería actuar", y enfatizó "Si estoy equivocado, entonces que lleven a Leda Bergonzi, como solicité en la Justicia hace pocos días, y la trasladen a un pabellón pediátrico de oncología" para corroborar sus dones.

Por último, Salum dijo que detrás de Leda Bergonzi "hay muchas cosas oscuras vinculadas a la política y a la mafia criminal" y que mucha gente de Santa Fe se contactó con él para aportarle pruebas que en los próximos días llevará a la Justicia. "Acá hay intereses políticos y hay gente de poder que está sosteniendo a esta persona. Por algo sigue como sigue, impune, ¿no?", argumentó el entrevistado.

En ese sentido, Salum contó que la Justicia santafesina le pidió que todos los que fueron captaros por Leda Bergonzi o Soplo de Dios Viviente "bajo una promesa de sanación o de soluciones mágicas, que se le haya cobrado una entrada, que se le haya cobrado por hacer fila, que se le haya cobrado por un turno, que le hayan vendido algo con el fin de la propuesta, de proponer una sanación y no se haya llevado adelante, que por favor se dirijan a la justicia de Santa Fe".

