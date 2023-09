Hay versiones diferentes respecto del silencio de la exPresidente. Unos sostienen que es para no complicar a Massa en la búsqueda de votos por fuera del núcleo duro de UP. Otros sostienen que, como lo ha demostrado antes, no quiere quedar pegada a una derrota. En los últimos días cerca de ella salieron a aclarar que si la Vice no habla es porque "no es candidata". Una Cristina 'albertizada', que si opera, lo hace tras bambalinas.