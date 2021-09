Previo al 13S, Alberto Fernández pega un volantazo

De fondo, tal como ocurre en Juntos por el Cambio, el gran debate es 2023. Fernández no provoca coincidencias hacia adentro del FdT porque se considera que el Presidente intenta utilizar el comicio para lanzar su deseo de reelección antes que en consolidar un Legislativo que le permita a Cristina Fernández de Kirchner alcanzar los objetivos del FdT.

Por otra parte, en el FdT se habla de intentar modificar el discurso electoral luego de las PASO, abandonando el mensaje circunscripto al intento del presidente Fernández de plebiscitar su gestión como eje de la campaña.

Alberto Fernández ya empezó

Atento a esto, el jefe de Estado reapareció en actos de campaña hablando de los 2 modelos que están en disputa en esta elección y salió directamente a intentar seducir a la clase media:

"La verdad es que lo que más deseamos nosotros es desarrollo industrial porque así se desarrollan las ciudades. Cuando una empresa se radica, hay más familias que tienen donde arraigarse y desarrollarse en el lugar en que han nacido y donde viven", comenzó diciendo ayer (7/09) en Chivilcoy.

Luego, remató al condenar los planes sociales:

Luego, remató al condenar los planes sociales:

Estamos en el siglo XXI. La Argentina necesita pensar en crear y dar trabajo. No hay otro modo de lograr la superación personal que no sea trabajando. Es lo que más dignifica a un ser humano. Poder tener un lugar donde encontrar cómo llevar adelante el sustento propio y el de su familia. Nosotros tenemos que ir pasando de esta Argentina de planes que nos han dejado a una Argentina de trabajo. Y el modo este: con empresarios que arriesga, apuestan y saben cómo desarrollar una industria

Lo cierto es que las encuestas que ordenó tampoco le dan un margen abultado como él esperaba: la última que recibió -de CELAG- le advirtió una diferencia de tan solo 5 puntos con toda la furia.

Cuenta regresiva en marcha, la Casa Rosada intenta volver al centro, la moderación y la esperanza de una Argentina de pie pero con una crisis económica histórica no está claro si el volantazo fue justo a tiempo.