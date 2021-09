Casi el 60% entiende que el país está yendo en la dirección incorrecta y la imagen negativa de Cristina Fernández, Alberto Fernández y Mauricio Mauricio es del 54%, 58% y 63%, respectivamente.

Mientras tanto, los políticos intentan hablarle a los jóvenes con ridículos videos de Tik Tok, tratándolos como estúpidos, y en TV la discusión no es quién bajó más la pobreza la inflación, el desempleo y logró reactivar más la economía sino quién endeudó más al país, mientras el Banco Central no para de emitir pesos que luego tendrán un fuerte impacto en los bolsillos argentinos con disparada inflacionaria y devaluatoria que la gran mayoría de los economistas alerta generará un verano negro.

Una vergüenza que no se puede dejar pasar. La dirigencia nacional no está entendiendo lo que está pasando, no sabe cómo resolverlo y solo tiene para ofrecer excusas y videitos patéticos.

En última instancia, la preocupación mayor es que la política esté esperando un estallido social 2001 o una explosión macroeconómica 1989 para barajar y dar de nuevo. De esas en las que se grita "que se vayan todos" pero no se va nadie.