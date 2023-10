https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fherlombardi%2Fstatus%2F1717957075412688952&partner=&hide_thread=false Hasta acá llegaste individualista soberbio, autor de la 125. Votá a Massa si eso es lo que pensaste siempre, funcionario del kirchnerismo.

Pero ensuciar a @mauriciomacri

que fundó el PRO, que ayudó a fundar una alternativa a estos mafiosos, que fue 2 veces jefe de gobierno y… https://t.co/Rxz9pHA81m — Hernán Lombardi (@herlombardi) October 27, 2023

Recordemos que la UCR había puesto el grito en el cielo por el acuerdo de Macri y Patricia Bullrich con Javier Milei, de cara al balotaje. Los radicales habían culpado al ex presidente de " romper" JxC con esta decisión inconsulta con el resto de los integrantes de la coalición.

La pelea fue subiendo de tono, al punto de que esta mañana Macri acusó a los radicales de "transar" con Sergio Massa, por no respaldar la alianza con el libertario.

"Morales, Yacobiti, Lousteau, todo el tiempo transando por detrás de nosotros. Siempre hubo intercambio de cosas puntuales, siempre hay una excusa 'mi provincia', 'la universidad', en contra del interés de la mayoría de los argentinos", disparó Macri en una entrevista con Eduardo Feinmann.

"Ellos se sienten más cómodos con Massa que con la línea del PRO, pero hemos sabido convivir y vamos a decir en qué cosas vamos a seguir trabajando unidos para defender la institucionalidad gobierne quien gobierne", agregó.

Luego, Lousteau recogió el guante y respondió duramente: "Mauricio Macri es el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio y de traernos a esta situación angustiante de tener que elegir entre dos opciones pésimas para el futuro de la Argentina", comenzó su descargo Lousteau en las redes sociales.

Y continuó: "por graves errores en su gobierno, Macri trajo de vuelta a Cristina y al kirchnerismo en 2019. Luego, por su capricho personal, porque él no podía ser candidato, destruyó la candidatura de Larreta y, finalmente, la de Bullrich. Ahora nos trae a Milei, o de nuevo a Massa con el kirchnerismo. Era él o nadie. Pero las cuentas las pagamos siempre los mismos: todos los argentinos".

"Encima, con infinita hipocresía, no se hace cargo de nada y responsabiliza a los demás", finalizó.

Sobre este descargo de Lousteau respondió furioso Lombardi.

También Gerardo Morales salió al cruce del ex mandatario: "Dejemos la hipocresía acá, Mauricio arregló todas las leyes que pudo con Massa. Arreglaron en la provincia de Buenos Aires hasta 2019 todo lo que pudieron", cuestionó en diálogo con Radio 10.

En esa entrevista, el mandatario jujeño y ex compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta insistió en apuntar contra Macri como "el responsable de la gran derrota de Juntos por el Cambio".

"Ha hecho campaña ante de las PASO por Milei, esa noche (de las primarias) cuando con Patricia y todo el equipo nos estábamos acomodando a ver cómo encarábamos saliendo segundos, él reivindicando a Milei", lo cruzó.

Y agregó: "Me parece bien que ya ponga la cara y salga y hable, porque lo que ha hecho es tremendo, le ha hecho un gran daño a Juntos por el Cambio y nos ha puesto en una situación de dos alternativas que no son las mejores, que no queríamos".

"El gran responsable tiene nombre y apellido, es él. Está feliz en este escenario, es lo que quería. No se cómo van a compatibilizar la libre venta de órganos, de armas", remató.

Seguramente, habrá más capítulos de esta novela...

--------------

