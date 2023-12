Por la paternidad, al DNU deberán hacerle prueba de ADN

Ramírez Calvo

Ramírez Calvo (RRC) ya intentó tomar distancia del fervor de Sturzenegger. Él ha insistido en que no comparte la idea de un DNU para las reformas propuestas, y lo hace invocando la Constitución Nacional. Él escribió en su blog En Disidencia, en la web de UdeSA:

"(...) El hecho de que las medidas que se adoptan a través del decreto 70/23 sean, a mi juicio y con unas pocas excepciones, excelentes y esenciales para permitir revertir más de medio siglo de decadencia, no puede jamás afectar el análisis constitucional ni justificar pasar por alto las formalidades que imponen las normas de la Constitución. Algunas de ellas, tomadas individualmente, tal vez puedan superar las exigencias del fatídico art. 99, inc. 3°, pero la emergencia no puede ser una habilitación general para ignorar la Constitución. Es cierto que un importante número de normas afectadas por el decreto 70/23 fueron dictadas por gobiernos de facto y, por ende, ni siquiera son verdaderas leyes, pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación las ha equiparado a las emitidas por gobiernos constitucionales en numerosos fallos (ver la reseña de esa línea jurisprudencial en Godoy c/Universidad Nacional de La Plata, Fallos 313:1621, año 1991). También es cierto que, desde el caso Ercolano c/Lanteri de Renshaw (Fallos 136:161, año 1922), todos los gobiernos han usado la excusa de la emergencia para violar la Constitución y encontraron respaldo en la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema. Esa fatídica doctrina se ha transformado en un incentivo para el mal gobierno: a más emergencia, mayor poder para el Estado. De aquellos vientos, estas tempestades.

Sin embargo, las preferencias personales no están por encima de la Constitución Nacional. A pesar de los muchos aspectos positivos que tiene el decreto 70/23 en cuanto al fondo, es un ejemplo más del abuso de una herramienta excepcional, que la Constitución prohíbe como regla general. Tal vez peque de ingenuidad, pero eso no debe sorprender: enseño derecho constitucional y soy textualista en un país en el que la anomia es moneda corriente y se presenta disfrazada bajo el conveniente ropaje de la interpretación evolutiva. Como dijo el rey Víctor Manuel III sobre Santi Romano, “los profesores de Derecho Constitucional, cuando son oportunistas y pusilánimes, siempre encuentran argumentos para justificar las tesis más absurdas”."

Gargarella

El citado Gargarella mencionó a Ramírez Calvo en su refutación a Sturzenegger:

"Esto de Sturzenegger es desopilante. Se declara "textualista estricto anti-interpretativista" ( vía RRCalvo !) para defender a renglón seguido el DNU que la Constitución niega textualmente, interpretativamente. Pasa a la antología mundial del (auto)engaño. Lo cual también -digámoslo todo- habla de la pobreza teórica y lamentable influencia alcanzada por los llamados 'textualistas anti-interpretativistas' locales. Pero qué horror!".

A RCC no le apetece Gargarella y menos el intento de convertirlo en padre del DNU. Le respondió

Sería bueno que antes de venir a calificar a quienes somos textualistas de pobreza intelectual te informaras un poco. Sturzenegger no dice que fui su asesor jurídico, sino solamente que colaboré con él en el proyecto inicial para Patricia Bullrich. Sé que las palabras no son importantes para vos cuando no te convienen, pero entre colaborar en un proyecto y ser asesor jurídico hay un abismo. Además, dijo claramente que fue en el proyecto inicial y no en el DNU de Milei. Mi lectura de la CN no cambia en función de que me guste o no el resultado. Sería bueno que antes de venir a calificar a quienes somos textualistas de pobreza intelectual te informaras un poco. Sturzenegger no dice que fui su asesor jurídico, sino solamente que colaboré con él en el proyecto inicial para Patricia Bullrich. Sé que las palabras no son importantes para vos cuando no te convienen, pero entre colaborar en un proyecto y ser asesor jurídico hay un abismo. Además, dijo claramente que fue en el proyecto inicial y no en el DNU de Milei. Mi lectura de la CN no cambia en función de que me guste o no el resultado.

Embed Esto de Sturzenegger es desopilante. Se declara "textualista estricto anti-interpretativista"(vía RRCalvo!) xa defender a renglón seguido el DNU q la Const niega textualmente, interpretativamente. Pasa a la antología mundial del (auto)engaño: Economistashttps://t.co/rzFNzn6wka — roberto gargarella (@Rgargarella) December 31, 2023

Arde Troya.

De todos modos, habrá que reconocerle humor a RCC:

Embed Por favor, bajen un cambio. No termino de escribir de una cosa que ya tiran otra. No me entran más libros en la mesa de luz y, para peor, yo de esto no como. Como si fuera poco, mi mujer pregunta socarronamente cuál es el nuevo best seller que leo. pic.twitter.com/1rmtxnmGzb — Ricardo Ramírez-Calvo (@ututo2000) December 27, 2023

-----------------

