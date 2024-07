Se desmorona el liderazgo de Martín Menem en Diputados: Por qué

Incluso, hay quienes deslizaron que la decisión más acertada hubiese sido poner en la presidencia de la Cámara al diputado de PRO, Cristian Ritondo, por su extensa trayectoria y experiencia política; nombre que circuló como posible candidato a ese puesto ni bien resultó electo el presidente Javier Milei pero que no se concretó. "Pasa que a Ritondo también lo cagaron. El Gobierno si te puede cagar te caga y Martín Menem es igual", ironizaron.

Con ese escenario, de una oposición dialoguista en disconformidad con Menem, el rol de ese grupo de legisladores cambiará de cara al regreso del receso parlamentario. No hay más acuerdos, no hay más mayorías, todos votarán diferente y tratarán de ampliar su espacio -incluso con libertarios adentro- para tener mayor margen de negociación con el oficialismo.

LLA tampoco lo quiere

Del otro lado se encuentra La Libertad Avanza (LLA), espacio en donde el liderazgo de Menem también está debilitado. No lo quieren la mayoría de los diputados libertarios y el argumento es muy válido: "Quiere 'menemizar' a La Libertad Avanza".

"No tiene liderazgo real, no informa al bloque completo sobre las decisiones, los cambios, la agenda oficialista; solo se rodea de unos pocos y no se nos incluye en la gestión parlamentaria. Él quiere menemizar a La Libertad Avanza y nosotros estamos acá por Javier Milei, liberal libertario", dijeron desde el bloque violeta a Urgente24.

Consultados sobre la protección de Karina Milei hacia Martín Menem, muchos dijeron confiados en que "el amor de Karina no dura para siempre" y que aspiran a que hayan cambios en la renovación de autoridades de la Cámara, "y tener un mejor representante".

El malestar con Menem dentro de LLA se acrecentó tras la visita de un grupo de diputados nacionales a la cárcel de Ezeiza para visitar a los represores detenidos por crímenes cometidos durante la última dictadura, entre los que se encontraba Alfredo Astiz.

Aunque él se lavó las manos cuando trascendió la noticia y se generó el escándalo, hay diputados libertarios que aseguran que "él sabía de la visita" pero que "les soltó la mano" por temor a escraches políticos y públicos e incluso sanciones dentro de la Cámara.

Martín Menem "es lo mejor que tienen"

Apartado de esos dos grupos están los diputados "ni", que aseguran que no les modifica "en nada" si Martín Menem es o no el presidente de la Cámara, pero si admiten que le falta "carácter, liderazgo y muñeca política".

"Con Martín Menen tengo la mejor, lo que pasa es que le dice a todo el mundo que sí, no es que no respeta acuerdos sino que es la forma de ser de él; es turco, y los turcos son así, te dicen todo que sí y te van seduciendo, y esa es su manera de liderar", dijo un diputado nacional a Urgente24.

En esa misma línea, una diputada opositora agregó: "Si miro por los resultados que ha tenido Martín me parece que ha estado bien. No se le cayó nunca una sesión importante, bloqueó temas que por ahí el Ejecutivo no quería o no le convenía tratar. No me parece tan mala su gestión".

Además, hay otros diputados más duros, y al ser consultados sobre el rol de Menem y su liderazgo, ironizaron en torno a la "baja calidad en términos políticos" que hay dentro del bloque violeta, en donde el riojano es quien se destaca por tener -por lo menos- una mínima idea de cómo hacer política.

"Hay 37 diputados de LLA que no tienen idea de nada. Se quejan de Menem y está todo bien, pero ellos, sin desmerecerlos, no podrían haber hecho lo que hace Menem. Ningún diputado de ellos, salvo Menem, no podrían de ninguna manera presidir la Cámara y te digo que ni un bloque. Si lo analizás en perspectiva, Martín Menem es lo mejor que tienen y hace bastante bien lo que puede", sentenció un legislador nacional a este medio.