LN+ en off side: Durísimas chicanas de Pichetto a Bullrich

En tanto, le recordó su pasado en cuanto al 2001 a quien en ese entonces era ministro de Trabajo y su participación en la Juventud Peronista (JP) que reivindicaba a Montoneros: "A pesar de los graves problemas que ha tenido el país, incluso de contingencias sociales graves como el 2001, la democracia argentina vino para quedarse, tiene valores y determinados límites que no se han roto. Me parece que esto es lo que tenemos que mantener y que en la democracia no es todo o nada sino el camino de construcción, consensos, avances, debates dentro de la propia sociedad que tiene que entender los cambios para acompañar decisiones políticas que el gobierno tiene que tomar.

Defino esto como el corazón de lo que se está definiendo dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. El todo o nada no es propio del sistema democrático porque en la construcción de la democracia hay avances y retrocesos, hay diálogos, hay consensos, puntos de fractura pero en definitiva no es un proceso revolucionario en el que si se triunfa tomo el poder y me quedo con todo pero si pierdo es el final. Me parece que no es aplicable. Estamos en un momento de mucha susceptibilidad pero me hago cargo de las palabras que digo", agregó sobre el slogan de Bullrich 'Todo o Nada'.

" La etapa la encarna mucho mejor hoy el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en términos de ampliar la coalición y la construcción de acuerdos y consensos que la Argentina necesita para cambios profundos y que se consoliden en el tiempo", remató.

Miguel Ángel Pichetto: "Es el peor gobierno desde la vuelta de la democracia"

