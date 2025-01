El biógrafo de Milei pidió disculpas pero una exLLA lo llevó a tribunales

OK. Asumo que no hubo un aluvión de malos intérpretes sino lisa y llanamente un mal mensaje mío. Nunca me gustó la gestión de Macri y mucho menos la educación woke a cargo de @estebanbullrich. Dicho esto, lamentó profundamente el maltrago que padece, el cual podría padecer… pic.twitter.com/SsHOQa8ubw