Axel Kicillof (afectado) dijo que el fallo es "una verdadera inmundicia"

"Los que son de ese partido político, que son candidatos en la provincia de Buenos Aires y quieren gobernarla como lo hicieron en la etapa anterior cuando dejaron tierra arrasada, ¿qué van a decir ahora? ¿Sus candidatos se van a pronunciar a favor del saqueo del país federal en favor de la jurisdicción más rica de la Argentina?", preguntó con vehemencia. "Quiero escucharlos a los que quieren gobernar esta provincia, que ahora se callan de manera cómplice", desafió.

image.png Desde Almirante Brown, Axel Kicillof lanzó su furia contra la Corte Suprema.

Y puso el foco en la reunión que hoy los gobernadores mantendrán con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada:

Me parece muy importante que ahí dejemos en claro que la cuestión es democracia o mafia, federalismo o mafia Me parece muy importante que ahí dejemos en claro que la cuestión es democracia o mafia, federalismo o mafia

"Entre varios sectores del poder judicial, dirigentes y fuerzas políticas han hecho un trabajo para instalar que este fallo es técnicamente correcto y justo, pero la verdad que no lo es", insistió el mandatario provincial durante el acto que encabezó en el partido de Almirante Brown.

Gobernadores en la Rosada

El presidente Alberto Fernández recibirá esta tarde a un grupo numeroso de gobernadores que irán a plantear su descontento por el fallo de la Corte Suprema que le restituye fondos a la Ciudad de Buenos Aires.

En la Casa Rosada la resolución judicial no tomó a nadie por sorpresa. Pues, ya se preveía una definición adversa de la Corte Suprema, y horas antes ya estaban al tanto de cómo resultaría. A pesar del enojo, durante la jornada analizaron con cuidado cómo contestar en público para sentar posición, mientras que, por lo bajo, empezaban a mostrarse en pie de guerra.

"Esto afecta a todas las provincias. Ahora hay 183 millones de pesos menos para distribuir en todo el país", dijo ayer por la tarde un funcionario con despacho en la Casa Rosada.

"Para que que la gente tenga una dimensión, lo que se va a quedar la Ciudad es prácticamente el presupuesto para el Plan Procrear. Esto va a tener un impacto en todas las medidas previstas para salud, educación, obra pública. Perjudica a todos", se indignó un alto funcionario nacional, cuando ya se conocía que los gobernadores irían a la Casa Rosada.

Larreta baja impuestos

Horacio Rodríguez Larreta, quien ya había celebrado el fallo del máximo tribunal al considerar que la Justicia le devolvía a CABA "lo que le corresponde", anunció rápido que próximamente "se eliminará totalmente el impuesto a las tarjetas de crédito", y Legislatura porteña convocó a una sesión especial para este viernes a las 8.30 para tratar la iniciativa del jefe de gobierno porteño.

legislatura.png La Legislatura porteña convocó a una sesión especial para este viernes a las 8.30 para tratar la iniciativa de Larreta tras el fallo.

En una opinión experta, Félix Lonigro explicó que CABA "no entra en el reparto que corresponde a las provincias", sino que "lo que recibe sale de la parte que corresponde al Gobierno Nacional", por lo que "no se entiende la queja de los gobernadores, ya que no es la parte de las provincias la que se ve afectada con la quita o devolución que el Gobierno nacional deba hacerle a la CABA", remarcó el abogado.

Sin embargo, aclaró que la que sí va a ser perjudicada será la provincia de Buenos Aires, porque "arbitrariamente Alberto Fernández quitó fondos que por acuerdos se asignaba" a la administración porteña para dársela a la bonaerense, "lo cual no correspondía porque esta ingresa en el reparto secundario".

