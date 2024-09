Argentina endurece reclamos contra Nicolás Maduro, va por más

Más adelante agrega

La evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ("Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I") y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención", sigue el comunicado.