Para quienes intentan fogonear la grieta con el debate sobre cómo usar la tarjeta AUH, ya lo dijo la propia titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que milita para el Frente de Todos:

Me da risa porque dijo que le aumentó a los jubilados. Me gustaría hablar con Raverta, a ver qué puedo comprar con mi sueldo de jubilada. ¿Tiene idea de lo que ganamos los jubilados, esa chica? 3.000 pesos nos aumentaron, no sé si se dan cuenta de lo que hablan Me da risa porque dijo que le aumentó a los jubilados. Me gustaría hablar con Raverta, a ver qué puedo comprar con mi sueldo de jubilada. ¿Tiene idea de lo que ganamos los jubilados, esa chica? 3.000 pesos nos aumentaron, no sé si se dan cuenta de lo que hablan

"Resulta que con el aumento comprás con un kilo y medio de carne, un pollo y medio, y no podés comprar otra cosa. Es terrible. El kilo va a pasar a valer 400 pesos. Estamos todos locos. La gente no va a poder comer ni pan”, cargó.

Pero la pregunta es: ¿Es cierto que no hay plata para mejorar las jubilaciones o, en realidad, el problema es su administración? Entre Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández los planes no pararon de aumentar y la pobreza tampoco.

Mientras tanto, organizaciones sociales y piqueteros marcharán este martes 15/02 hacia el Ministerio de Desarrollo Social para protestar contra el Gobierno, que decidió por el momento no aumentar los montos en los planes sociales.