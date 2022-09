Pese a su negativa, el FdT insiste en los "discursos de odio"

Sus declaraciones provienen de la instalación del relato kirchnerista que sostiene un vínculo directo entre el fallido atentado a CFK y los presuntos “discursos de odio” de los medios, dirigentes políticos opositores y la justicia. Para ellos, los dirigentes opositores no disienten, odian, los medios no informan, odian y la justicia no juzga, odia practicando el lawfare.

Recordar la opinión sobre regularizar los discursos de odio de una figura clave del kirchnerismo. La titular del INADI Victoria Donda en una columna publicada por Infobae, sostuvo. “Por eso nos urge como sociedad tener una herramienta legal que sancione estas construcciones discursivas", tras decir que “las armas de los odiadores las cargan los Macri, las Bullrich, los Milei, las Granata y los López Murphy”.

En la misma entrevista, la diputada continuó: “Por supuesto, creemos que hay que limitarlos. Pero es una discusión que tiene que pasar por otro canal, que no tiene que ver con generar una regulación. Las leyes que estamos proponiendo tienen otras dinámicas”, indicó. Es curiosa su declaración. Sostiene que están en contra de una regulación, pero admite que están promoviendo leyes para limitarlos.

Repudio de la oposición

Irónicamente en el Día Mundial de la Libertad de Expresión y Pensamiento que se celebra cada 20 de septiembre, el diputado del PRO Diego Santilli salió a cruzar la iniciativa oficialista que promueve la discusión sobre leyes contra el odio con un sugestivo video.

El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, compartió en su cuenta de Instagram una publicación titulada "Censurado".

"¿Mostrar la realidad es un discurso de odio?", se preguntó. Y segundo después sostuvo: "La ley contra el odio es la pintura para tapar la realidad. El kirchnerismo quiere disfrazar su fracaso censurando a la gente". “Lo único que odia la gente es no poder llegar a fin de mes", amplió luego en diálogo con Clarín.

En sintonía su contrincante de cara al 2023, Cristián Ritondo sostuvo sobre la ley contra el odio: “Con este nuevo relato sobre el discurso del odio lo que quieren es avanzar sobre la libertad del pueblo argentino".

En este sentido el establecimiento de una ley de odio sería totalmente contrario a un sistema democrático, cuyo buen funcionamiento se garantiza a través de la libertad de expresión, diversidad de opiniones y periodismo crítico. Además la ley tiene un efecto importantísimo en el debate público porque si uno ve que lo pueden sancionar por expresar algo contrario a la mayoría o al gobierno podría inhibirse, tendría miedo a decir algo y empezaría a callarse. En esa sociedad no se garantiza de ninguna forma la libertad expresión y diversidad de opiniones.

