"Nosotros luchamos contra el narco, con Diego Santilli, con Cristina Ritondo. No le vamos a permitir a la ministra que diga que hay más homicidios en la Ciudad que en Rosario. No mienta, ministra. No es mintiendo que se gana una elección", dijo la presidente del PRO durante el acto de cierre de campaña de Santilli, en La Plata.