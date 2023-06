Patricia Bullrich: "Hay que sacar a La Cámpora del Estado"

Otras cuestiones que evaluaron, pero esta vez con un grupo de periodistas de Escobar. Allí le preguntaron a Bullrich sobre la intervención de la IGJ en sus temas personales.

La precandidata respondió:

“yo tengo una institución que se llama Instituto de Estudios Estratégicos, y hace dos meses, Ricardo Nissen (titular de la IGJ) me hizo una intervención. Y a la semana siguiente, la justicia dijo que estaba mal hecha, que tenía intencionalidad política y que el único objetivo que tenía era intervenir en mi campaña política porque estaba todo bien. Y ahora Nissen se mete con el fideicomiso de Maratea por el solo hecho de que se recauda por el lado privado".

Imagen de WhatsApp 2023-06-01 a las 20.14.22.jpg Cordial acercamiento entre candidatos y vecinos

Pero no la dejó ahí y fue por más

“Nissen le dijo a toda la sociedad que estábamos desviando fondos y la justicia lo mandó derechito a decir que lo que estaba diciendo era mentira. A mí me lo hizo. Que toda la sociedad se entere que Nissen me quiso hacer una maniobra y le salió mal. Y la justicia dijo no, no es verdad. Usted Nissen, mándese a guardar. Si interviene el Poder Judicial, nos vamos a quedar tranquilos. Si es la IGJ la única que intervine, sepan que no nos vamos a quedar tranquilos.”

