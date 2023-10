Como si no tuviera suficientes problemas con una campaña electoral que no remonta y una floja performance en el debate presidencial, ahora Patricia Bullrich sumó más ruido a su candidatura por nuevas declaraciones Mauricio Macri, que no termina de despegarse de la figura de Javier Milei y que parece incluso adelantar su triunfo electoral al plantear un futuro apoyo parlamentario de Juntos por el Cambio (JxC).