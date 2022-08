Paro de colectivos sorpresa: ¿Cuándo y dónde?

Meses atrás, el intendente de Córdoba, Martín Llaryora aseguró que el boleto urbano debía valer alrededor de 170 pesos en caso de que cesaran completamente los subsidios. Con giros mínimos de Nación, el precio fue mantenido a raya gracias al aporte de la provincia y el estado municipal, como ocurre en otros puntos del interior.

En ese sentido, el PJ cordobés trabajó un proyecto de boleto federal, para poder equilibrar el reparto y el gasto según el consumo del servicio y no en base a la concentración del electorado. “No se trata de sacarle a uno para darle a otro, eso no es justo. En la redistribución se incluye al AMBA. Pero debe hacerse por ley y no por decisión del gobierno de turno”, dijo en su momento la senadora cordobesa Alejandra Vigo.

Así las cosas, el paro del miércoles se suma a otro de los tantos que tuvieron lugar en el año en el interior.

Más contenido en Urgente24:

Por qué no está Baby Etchecopar en A24

Escándalo en A24: Carpetean a Viviana Canosa con editoriales

Atento Disney: Fox Sports ya tiene un nuevo director