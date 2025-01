"Para mí y para la justicia, el caso de Alberto Nisman fue un magnicidio, un acto terrorista"

“Yo me manejo en base a hechos. Vuelvan a escuchar y ver la entrevista que ustedes le hicieron en TN a Nisman hace 10 años. Ahí está la clave de lo sucedido”.

image.png Sandra Arroyo Salgado en "A Dos Voces", a 10 años de la muerte de Nisman

"Alberto Nisman estaba amenazado"

Yo conviví con él 17 años y es el padre de mis dos hijas. Él se opuso siempre a la firma del Memorandum de entendimiento con Irán porque ese pacto no era una cuestión de política exterior. El Poder Ejecutivo no puede interferir con causas pendientes y AMIA es una causa pendiente. Yo conviví con él 17 años y es el padre de mis dos hijas. Él se opuso siempre a la firma del Memorandum de entendimiento con Irán porque ese pacto no era una cuestión de política exterior. El Poder Ejecutivo no puede interferir con causas pendientes y AMIA es una causa pendiente.

“Crear una comisión especial era un pacto de impunidad para los iraníes. Era resignar la soberanía de nuestros tribunales de justicia”.

image.png

“Tomamos siempre recaudos contra la seguridad de la familia pero nunca nos representamos que el riesgo se iba a materializar. Fue el hecho de mayor gravedad en Argentina desde el regreso de la democracia”.

“La denuncia de Nisman va a juicio oral y allí tendremos la oportunidad de aclarar todo lo que ha sucedido”.

"Èl siempre quería quedarse con la ùltima palabra. Hubiera dejado una carta si hubiera tomado la decisión de matarse. Además, eso no era compatible absolutamente con su personalidad".

image.png

Viví con mucho dolor y mucho enojo la forma en que arruinaron la escena del crimen. Ni siquiera tuve receptividad para poder ayudar en la investigación. ¿Cómo estaba abierta la cama de Alberto? Èl jamás abría la cama de esa manera. Era muy ordenado, todo lo hacía de manera pareja. Jamás hubiera dormido de ese modo. Viví con mucho dolor y mucho enojo la forma en que arruinaron la escena del crimen. Ni siquiera tuve receptividad para poder ayudar en la investigación. ¿Cómo estaba abierta la cama de Alberto? Èl jamás abría la cama de esa manera. Era muy ordenado, todo lo hacía de manera pareja. Jamás hubiera dormido de ese modo.

Viví con mucho dolor y mucho enojo la forma en que arruinaron la escena del crimen. Ni siquiera tuve receptividad para poder ayudar en la investigación. ¿Cómo estaba abierta la cama de Alberto? Èl jamás abría la cama de esa manera. Era muy ordenado, todo lo hacía de manera pareja. Jamás hubiera dormido de ese modo.