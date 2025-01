Rusia vs. Urania: Comienza la batalla final

ucrania en jarkov.webp Herido ucraniano en Jarkov.

Rusia

Después de varias semanas de inacción, unidades rusas pudieron ingresar al perímetro oriental del centro regional.

Quizás, la pequeña guarnición ucraniana en Velikaya Novoselka todavía tenga la oportunidad de abandonar el pueblo. Pero el ejército ucraniano corre el riesgo de sufrir pérdidas, especialmente en equipos y armas pesadas: incluso durante la ofensiva de 2023 (durante los meses de verano más favorables desde el punto de vista meteorológico), los tanques y otros equipos se hundieron al intentar vadear el Mokri Yaly.

El nombre del río se traduce aproximadamente como "orillas húmedas", combinando el ucraniano 'mokri' ("mojado" en plural) y 'yaly' ("orilla").

El río sirvió como una línea defensiva para las fuerzas alemanas durante la 2da. Guerra Mundial: las fortificaciones a lo largo del río formaban parte del Frente Mius más amplio: así los alemanes ejecutaron una retirada combativa después del fracaso de la Operación Barbarroja.

El río fue otra vez escenario de batallas durante la contraofensiva ucraniana de 2023: el ejército de Kiev expulsó a las fuerzas rusas de Velyka Novosilka y capturó varias aldeas a lo largo de las orillas del río. El ejército ucraniano acusó a las fuerzas rusas de destruir la presa junto a la aldea de Kliuchove cerca de Staromlynivka para frenar el avance de las fuerzas ucranianas. Semanas más tarde se informó que las fuerzas ucranianas intentaron avanzar a través del río con tanques T-80.

trump-asuncion.jpg Donald Trump jura como nuevo Presidente de USA. Observa su mujer, la eslovena Melania. Foto: NA.

Donald Trump

Donald Trump advirtió a Vladimir Putin que USA está dispuesto a castigar a Rusia con una serie de nuevas restricciones comerciales si Moscú no logra llegar pronto a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

La declaración de Trump en un posteo en su red Truth Social se produce mientras el Presidente intenta aumentar la presión sobre Moscú para que inicie negociaciones con Ucrania.

“Si no llegamos a un ‘trato’, y pronto, no tendré otra opción que imponer altos niveles de aranceles y sanciones a todo lo que Rusia venda a USA y a varios otros países participantes”, escribió Trump.

“Terminemos de una vez con esta guerra, que nunca habría comenzado si yo fuera Presidente. Podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil, y la manera fácil siempre es mejor”, continuó.

La Administración Joe Biden impuso amplias sanciones a Moscú después de que este lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, el comercio de USA con Rusia se ha desplomado, por lo que cualquier arancel adicional tendría un impacto limitado.

Pero los funcionarios de la Administración Trump creen que hay más formas de apretar las tuercas a Rusia, apuntando a su sector energético.

El gobierno de Biden se mostró reacio a prohibir las exportaciones de petróleo y gas rusos por temor a perturbar los mercados energéticos mundiales. Washington impuso algunas restricciones a los proyectos de gas natural licuado en Rusia y fijó un precio internacional máximo para el petróleo ruso, que Moscú ha logrado eludir.

Durante su audiencia de confirmación como secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent le dijo al Congreso que estaría “100% a favor de aumentar las sanciones, especialmente contra las principales petroleras rusas, a niveles que llevarían a la Federación Rusa a la mesa de negociaciones”.

Bessent añadió que creía que las sanciones estadounidenses contra Rusia impuestas por Biden “no eran lo suficientemente severas”.

Trump, que se ha mostrado escéptico sobre la ayuda militar estadounidense a Ucrania, dijo que esperaba reunirse con Vladimir Putin pronto y el Kremlin ha dicho que el líder ruso está listo para sentarse con el presidente estadounidense, pero no se ha programado ninguna cumbre.

En su publicación, Trump promocionó su “muy buena relación con el presidente Putin” y dijo que no buscaba “dañar” a Rusia, sino que le haría un “favor” presionándola para que llegue a un acuerdo.

Horas después de prestar juramento el lunes, Trump dijo a los periodistas en la Oficina Oval que Putin estaba “destruyendo a Rusia” al seguir librando la guerra en Ucrania.

Pero el anuncio del Presidente revela su frustración porque Moscú no parece escuchar sus pedidos de un acuerdo.

"Putin no quiere poner fin a la guerra y no quiere que lo presionen para hacer la paz", dijo al Financial Times un alto funcionario ucraniano cercano al presidente Volodymyr Zelenskyy en respuesta a los comentarios de Trump.

El enviado especial de Trump para la guerra de Ucrania, Keith Kellogg, dijo a Fox News a principios de este mes que esperaba encontrar una solución en “100 días”.

petroleo derramado.webp La otra guerra: A mediados de diciembre 2024, 2 buques petroleros rusos, Volgoneft-212 y Volgoneft-239, con un total de 9.200 toneladas de fueloil, se hundieron en el estrecho de Kerch, y 4.000 tn terminaron en el Mar Negro. Catástrofe para las aguas del sur de Rusia.

Ucrania

La captura de Velikaya Novoselka permitirá al grupo ruso Vostok (en ruso Vostok significa "Este") avanzar por la carretera Donetsk-Zaporozhye en un amplio frente, empujando a las tropas ucranianas hacia el oeste desde las afueras de Kurakhovo, territorio ya ocupado por las tropas del grupo Centro.

Después de que las tropas ucranianas abandonaran posiciones desesperadas en Kurakhovo el 31/12/2024, el grupo no logró alivio: sigue bajo amenaza de cerco.

Las líneas de defensa al oeste de Kurakhovo discurren a lo largo de los ríos Volchya (en el norte) y Sukhye Yala (en el sur).

El problema es que a 12 kilómetros de Kurakhovo, el Sukhie Yala desemboca en el Volchya. Y es precisamente en la confluencia de los ríos -la zona de los pueblos de Andreevka y Constantinopla- donde 2 grupos rusos están intentando abrirse paso.

En el norte, las Fuerzas rusas avanzan a lo largo de Volchaya; ya capturaron las aldeas de Shevchenko y Petropavlovka y llegaron a las afueras de Andreevka.

En el sur cruzaron Sukhye Yala cerca del pueblo del mismo nombre y también se acercaron a Constantinopla. Las tropas rusas que avanzan desde Kurakhovo asaltan la región ucraniana en el pueblo de Dachnoe.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania probablemente tendrán que avanzar más hacia el oeste por la carretera Donetsk-Zaporozhye.

Al mismo tiempo, seguirán estando amenazados por los ataques rusos desde el norte y el sur (desde Velikaya Novoselka).

No está claro cuándo y dónde las tropas ucranianas podrán restablecer una defensa estable y eliminar las amenazas de cerco.

estudiantes rusos.webp En Rusia, la materia “Fundamentos de Seguridad y Defensa de la Patria” (exSeguridad Humana ) ahora incluye módulos “Entrenamiento militar. Conceptos básicos”, y los escolares de 8vo.n 9no. y 10mo. curso deberán ir a entrenamientos. Los padres que se opongan serán multados.

Tropas decisivas

Mucho dependerá de dónde decida el comando ruson los rusos utilizar su 8vo. Ejército de Armas Combinadas del Distrito Militar del Sur, que antes atacó Kurakhovo desde el sureste.

Al grupo Vostok se le asignaron 2 fuertes y experimentadas divisiones de fusileros motorizados para el asalto a Ugledar y Kurakhovo. Ahora estos problemas se han resuelto, lo que significa que debería recibir nuevas tareas.

Las Tropas de Fusileros Motorizados son el arma más numerosa de las Tropas Terrestres y el núcleo de sus formaciones de combate. Junto con las Tropas de Carros o Blindados ejercen las misiones principales.

Quizás las tropas permanezcan a disposición del grupo Vostok y avancen juntos por la carretera Donetsk-Zaporozhye hacia el 58vo. Ejército del mismo Distrito Militar del Sur, que opera en la región de Zaporozhye.

Pero más probable es que 2 divisiones del 8vo. Ejército, junto con el grupo fortalecido del Centro, se movilicen hacia el norte, en un arco desde Pokrovsk hasta Chasov Yar. El objetivo sería Kramatorsk-Slavyansk.

En diciembre, las Fuerzas Armadas rusas aprovecharon que las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban concentrando sus esfuerzos en la defensa de Kurakhovo y los accesos meridionales a Pokrovsk, y lanzaron un ataque entre estas 2 ciudades.

Las tropas ucranianas intentaron detener este avance con contraataques, pero no tuvieron éxito. Las unidades rusas cruzaron el pequeño río Solenaya y llegaron a las afueras de Pokrovsk.

Ahora se libran combates por un complejo de minas y plantas de la industria del coque, cerca de las aldeas de Kotlino y Udachnoye, entre 7 y 12 kilómetros al oeste de Pokrovsk.

A pesar de que los edificios industriales y los montones de desechos mineros representan líneas de defensa favorables, las Fuerzas Armadas rusas avanzan rápidamente (para los estándares de esta guerra) hacia la autopista E50 Dnepr (ciudad) - Donetsk, que conecta Pokrovsk con Ucrania central.

Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas rusas avanzan hacia el oeste a lo largo de Solennaya, poniendo a prueba la defensa ucraniana. Si el ejército ruso no logra atravesar la ruta que pasa por Kotlino y Udachnoye, podría intentar hacerlo en otro lugar.

Otro grupo de las Fuerzas Armadas rusas se volvió más activo después de 6 meses de inacción y, tras capturar Vozdvizhenka, ya llegó a la autopista E50 al este de Pokrovsk.

rusia en la nieve.webp Tropas rusas en carretera ucraniana.

Dramática pelea en Chasov Yar

Si las tropas rusas logran cortar la carretera hacia el Dnieper, la defensa de Pokrovsk se debilitará considerablemente.

Después de esto, la batalla comenzará directamente por Pokrovsk-Mirnograd (la población antes de la guerra era de más de 150.000 personas).

La captura de Pokrovsk abrirá el camino a las Fuerzas Armadas rusas tanto hacia el Dnieper como hacia las regiones del norte de la región de Donetsk. Sería gravísimo para Ucrania, una señal de que hay un desequilibrio profundo entre los contendientes.

Al llegar 2025, las tropas rusas, que habían asaltado las ciudades de Toretsk y Chasov Yar durante meses, estaban a punto de completar sus tareas.

Los combates aquí no se parecen en nada a la ofensiva en el sur de la región de Donetsk.

Desde Chasov Yar, situado en una altura dominante, las Fuerzas Armadas rusas intentan expulsar a las tropas ucranianas desde hace más de 1 año.

Las batallas callejeras en la aglomeración de Toretsk se suceden desde el verano de 2024. Los avances rara vez superan unos pocos cientos de metros por semana.

En Toretsk, los combates se desarrollan en las afueras del norte y del este, donde se encuentran las minas y sus vertederos.

Casi todo el desarrollo residencial ya está en manos de las fuerzas rusas. El centro de resistencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania es el ferrocarril y la zona industrial que lo rodea en el oeste de la ciudad.

En Chasovoy Yar, las Fuerzas Armadas rusas se apoderaron del predio de la Planta Fireproof, la principal zona fortificada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad. Esto fue posible después de que las tropas rusas irrumpieran en la ciudad desde el norte, cortando las comunicaciones de Ucrania en la planta.

Ahora continúan las batallas por las ruinas que alguna vez fueron el centro de Chasov Yar.

Probablemente, en los próximos meses, los grupos rusos que avanzan hacia Toretsk y Chasov Yar llegarán simultáneamente a la gran ciudad de Konstantinovka, el asentamiento más al sur de la gran aglomeración de Kramatorsk-Slavyansk.

Los problemas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta dirección se deben en gran medida al hecho de que las tropas de allí a menudo son trasladadas a otros sectores del frente, incluida la región de Kursk.

Las Fuerzas Armadas rusas continúan la operación, que debería conducirles desde el norte hasta Kramatorsk y Slavyansk.

Sin embargo, el ritmo del progreso aún no les permite esperar completar la tarea en 2025.

rusia tropas.webp Personal militar de las Fuerzas Armadas de Rusia, 22/01/2025.

La Gran Batalla

Las tropas rusas están intentando empujar a las unidades de Ucrania más allá del río Oskol, que cruza la región de norte a sur.

En otoño (septiembre) llegaron a Oskol, al sur de Kupyansk, pero desde entonces no han podido ampliar el avance.

También fracasó un intento de capturar la parte oriental de Kupyansk con un ataque con blindados.

Ahora las tropas rusas intentan llegar a Oskol en un amplio frente, avanzando desde Tern y Makeevka en el sur hasta Borovaya en el norte.

Además, sus fuerzas cruzaron Oskol al norte de Kupyansk para avanzar por la orilla occidental del río.

Las Fuerzas de Ucrania no lograron liquidar esta cabeza de puente. Tampoco pudieron evitar que se expandiera.

Los problemas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta dirección se deben a que varias formaciones listas para el combate fueron enviadas a otros sectores del frente. En particular a la región de Kursk.

ucrania entrenamiento.webp Paracaidistas ucranianos durante un entrenamiento en la región de Donetsk. 21/01/2025.

Después de los fracasos y retiradas del otoño, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron crear una fuerte defensa alrededor del centro regional de Sudzha, que capturaron.

La línea del frente se redujo aproximadamente a la mitad durante el otoño y el invierno.

Y ahora la densidad de tropas ucranianas (medida en batallones convencionales por kilómetro de la línea de contacto, muchos de estos batallones se encuentran entre los mejor preparados para el combate) es la más alta de todo el frente.

El grupo ruso también está cerca de las mejores formaciones de Aerotransportadas y de la Infantería de Marina ucranianas. Sin embargo, no tienen la misma superioridad numérica sobre el enemigo que las formaciones de las Fuerzas Armadas rusas en la parte sur de Donbass.

Después de meses de ofensiva rusa, quedó claro que la defensa de Ucrania tiene varios puntos críticos:

la aldea de Malaya Loknya, sobre la que descansa toda la defensa en el norte de la cabeza de puente;

Sverdlikovo cerca de la frontera con Ucrania en la parte suroeste; afueras del sur de Sudzha.

Las Fuerzas Armadas rusas intentan capturar los 3 ubicaciones. Hay combates especialmente intensos en los alrededores de Malaya Loknya, donde las posiciones cambiaron de manos muchas veces.

Al sur de Sudzha, las tropas rusas fueron detenidas por los contraataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el pueblo de Makhnovka.

Las Fuerzas Armadas rusas abrieron una nueva dirección de ataque contra Sverdlikovo, esta vez a lo largo de la frontera de la región de Kursk con Ucrania.

Las tropas rusas recuperaron Nikolaevo-Daryino en la región de Kursk y cruzaron la frontera hacia la región de Sumy en Ucrania, más al sur.

A medida que las tropas rusas avancen hacia Sudzha, la resistencia ucraniana no hará más que aumentar. Sin embargo, en general, dada la escasez de tropas listas para el combate en todo el frente, es clave conocer dónde se ubican estas.

