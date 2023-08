"Para ganar, JxC debe sacarse de encima a Mauricio Macri"

El momentum de Milei

Acerca del panorama electoral tras las PASO, Malamud advirtió que no se descarta ningún escenario, incluso el de una victoria en primera vuelta de Milei: “no es descartable una victoria en primera ronda. Hasta ahora no se eligió nada, solamente se seleccionaron los candidatos. Está todo abierto, pero hay inercia, hay un momentum creado por la primera posición inesperada de Javier Milei, y lo primero que tenemos que entender es a qué se debió esa inesperada primera posición, porque sólo podemos proyectar lo que viene a partir de explicar lo que pasó. Y yo sugiero que hay dos factores que explican lo que pasó y que explican que no lo hayamos venido a venir”.