Papá Noel llegó tarde: Quiso robar y se atoro en la chimenea

El viernes pasado ocurrió un episodio de inseguridad que terminó con la persecución de los delincuentes cuando una joven fue asaltada por 2 motochorros en el barrio porteño de Villa Urquiza. Sin embargo, cuando los vecinos y comerciantes se dieron cuenta de la situación lograron capturar a uno de los delincuentes con la ayuda de un casco de moto y un cajón de verduras.

El robo ocurrió durante la mañana, alrededor de las 9 am, entre las calles Mendoza y la esquina de Triunvirato. Siendo una zona muy transitada, los delincuentes, a bordo de una moto de alta cilindrada, interceptaron a una mujer y le robaron el celular.

En medio de la desesperación, la víctima comenzó a correrlos y a gritar “me robaron, me robaron”. Así fue que los comerciantes se solidarizaron y decidieron intervenir. Toda la secuencia quedó registrada por la cámara de un local ubicado sobre Mendoza.

En las imágenes se ve como el el propietario de una cerrajería, que estaba en la puerta y vio como la mujer perseguía a los delincuentes, instintivamente, tomó un casco que tenía a mano y se lo lanzó a uno de los ladrones, quien cayó tumbado al suelo y se golpeó la cabeza con una maceta.

Cuando el asaltante quisó continuar con su fuga, fue frustrado por otro vecino y un verdulero, quien le lanzó una caja de madera, por lo que el motochorro volvió a caerse y fue reducido por los vecinos. Rescataron el celular de la víctima y lo entregaron a la policía.

Mientras tanto, su cómplice logró huir en la moto en la que circulaban y no fue detenido hasta el momento. El cerrajero, en diálogo con TN, comentó que “recién había abierto el local y escucho que una chica gritaba que le estaban robando. Ahí salgo a ver qué estaba pasando”. Continúa el relato:

Cuando veo que los motochorros vuelven por la misma vereda, me asusté. Cerré la puerta porque pensé que me iban a robar. Pero después agarré lo primero que tenía a mano y estaba el caso, por eso le lancé un ‘cascazo’. Cuando le pegué no lo podía creer. En eso veo al verdulero, que es nuestro vecino, que viene corriendo con un cajón. Cuando veo que los motochorros vuelven por la misma vereda, me asusté. Cerré la puerta porque pensé que me iban a robar. Pero después agarré lo primero que tenía a mano y estaba el caso, por eso le lancé un ‘cascazo’. Cuando le pegué no lo podía creer. En eso veo al verdulero, que es nuestro vecino, que viene corriendo con un cajón.

Para finalizar el cerrajero dijo que “lo acorralamos entre todos los vecinos y logramos que la chica recupere su teléfono. Lo estaban golpeando y después justo llegó la policía”.

