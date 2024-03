Otro fracaso de Guillermo Francos y 4 claves del Senado

Para muchos, el resultado en el Senado fue previsible. El Presidente de la Nación puede afirmar -consejo de Santiago Caputo- que no es importante lo que sucedió. Pero Caputo conoce menos menos de política que de sentido común. Hubo testigos del enojo en la noche del jueves 14/03, de los reproches y lamentos. Sin embargo, no dramaticemos. No es una actitud exclusiva contra Javier Milei. Quien fue una legisladora esencial, Graciela Camaño, recordó que en 2020 la Cámara de Senadores rechazó los DNU 256/2015, 102/2017 y 1053/2018. La diferencia con el 70/2023 consiste en que el DNU es el eje de la gestión Milei.