Obras Públicas: Santa Fe y un nuevo reproche a Nación

Dentro de esa amplia lista, agregó que "En San Lorenzo también son rutas cercanas a la zona portuaria y la Ruta 25S, que es una obra de acceso a Puerto, que estamos por iniciar. En el departamento Iriondo, ya estamos haciendo otras reparaciones y obras nuevas, como por ejemplo el acceso a Timbúes. Y en el departamento La Capital se trabajará en rutas que van hacia el norte como la RPN 1, la RPN 22 y la RPN 4".

Costo de la obra pública más bajo

Por otro lado, comentó que "El presupuesto que planteó la provincia para esta obra es de 3.839.960 millones" y precisó que el precio surge "de ciertos ítems tales como reparación de pozo, bacheo superficial, reciclado (que es la rotura del asfalto), carpeta de asfaltado, entre otros y cada ítem tiene un valor".

Como mención fundamental, hizo hincapié en las reparaciones de bacheos que se vienen realizando hasta la actualidad (que eran contratos de la gestión de Omar Perotti). "En algunos casos, este contrato que presentamos hoy, comparado con otros, en otras partes de la provincia, es 50% más barato, en algunos contratos 80%, 90%, 76%, 21%, es decir que bajamos muchísimo el costo de la obra pública".

"Acá lo que hemos hecho es concentrar todos estos departamentos en un solo contrato, en una sola licitación para que haya más competencia, para que las empresas no distribuyan distintas licitaciones, sino que directamente se presenten todas a competir en una sola licitación. Esto es muy importante porque significa una fuerte baja, con un promedio del 70% en relación a la licitación que se hizo en el año 2023, respecto a los costos de la obra", explayó.

La ausencia de Nación

Cabe subrayar que Santa Fe logró llegar a un acuerdo con Nación para reparar ciertas rutas nacionales y provinciales. Sin embargo, parece que el gobierno administrado por Javier Milei sigue haciendo vista ciega y desde la provincia caen las críticas.

En base a eso, y teniendo en cuenta la falta de mantenimiento en rutas que dependen exclusivamente de Nación, Enrico señaló: "Las rutas nacionales tienen que ser reparadas por la Nación con fondos nacionales, aunque a comienzos de esta gestión Santa Fe ayudó a la Nación con asfalto, hemos entregado toneladas y toneladas de asfalto para que reparen sus propias rutas".

Sobre eso, anticipó que el próximo jueves a las 11 de la mañana, el gobernador, Maximiliano Pullaro, se reunirá con el nuevo Director Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy, por el conflicto de las rutas, la falta de atención y de corte de pasto, sumado a los problemas más fundamentales.

image.png Pullaro aprieta el acelerador y busca soluciones del gobierno nacional.

Para finalizar, Enrico apuntó contra la administración libertaria y dejó en claro que "El mantenimiento y la reparación de una ruta es una obligación legal que tiene el Estado Federal, no es una opción de hago o no hago obra. Tenés que reparar la ruta, porque si no la gente se va a matar por esquivar pozos. Entonces tienen que cortar el pasto, calzar la banquina y reparar los pozos".

Despegado del gobierno nacional, también puso sus críticas al mandato anterior: "Eso no lo hacen, pero no lo hacen desde hace 8 meses con esta gestión y tampoco lo vienen haciendo antes. Eso es lo que queremos cambiar y por lo que Santa Fe presentó su proyecto pidiendo que transfieran una ruta. Nos hacemos cargo nosotros, no nos hagan ninguna obra, denos la ruta, nos encargamos de que eso sea una zona de circulación con obras nuevas, con terceros carriles y administrándola".

