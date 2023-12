Nueva intendenta de Tucumán denuncia amenazas de muerte

"En los últimos sesenta días se pasaron a planta permanente 180 agentes con categoría 18 a pesar de que no tenían anteriormente ningún vínculo con el gobierno de la ciudad. Además, 410 pasaron también al staff permanente en las semanas anteriores. En total, eran 590 personas·

La jefa comunal fue muy descriptiva a la hora de marcar algunas de las irregularidades que habría comprobado:

"No encontramos muchas de las computadoras y notebooks oficiales. En pleno siglo XXI, no tenemos información de lo que aquí ha ocurrido. Desaparecieron camiones, maquinarias viales y automóviles. Los rodados que encontramos carecen de ruedas de auxilio, fueron casi desmantelados. No hay un inventario para comprobar lo que deberíamos tener. Faltan 14 celulares de alta gama, de Apple. Están las facturas de las compras hechas pero no aparecen los smart phones. Se han dado vales de nafta y gasoil a los empleados de manera indiscriminada".

"LAS PROTESTAS PUEDEN TERMINAR MAL"

"En las movilizaciones en contra de nuestra gestión participan funcionarios, legisladores provinciales y concejales opositores que arengan a los desafectados. Han intentado entrar por la fuerza al palacio municipal. Esta gente está acostumbrada a avasallar las instituciones. Quiero decirle a los vecinos que se queden tranquilos porque estoy firme. No estoy 'sacando gente para poner a los míos', sino que quiero ser justa", completó la dirigente justicialista.

Finalmente, adelantó que los recortes en los gastos continuarán en los meses venideros.

"Controlando las erogaciones hemos logrado bajar los gastos operativos un 60 por ciento en apenas un mes y no hemos restringido ninguno de los servicios públicos. El gasto está desbordado, tenemos más de cuarenta parientes del anterior intendente cobrando sueldo en distintos lugares de la comuna".

La alcaldesa es hija de quien fuera uno de los hombres más poderosos de la provincia, Elías Chahla, quién dejó una herencia cercana a los 40 millones de dólares.

