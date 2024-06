No repitencia en Buenos Aires: Santa Fe se niega a volver atrás

Cabe recordar que el sistema de no repitencia fue instaurado en la provincia de Santa Fe durante la gestión de Omar Perotti, y que luego fue eliminado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Goity, a pocos días de asumir la actual gestión de Gobierno. Goity consideró que la no repitencia no es una “política adecuada para el contexto actual del sistema educativo”.