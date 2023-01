Niños bajo ataque: Raptado por sus propios padres violentos

Las autoridades dieron con el menor casi una semana después en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, muy cerca de la frontera con Brasil. Según los investigadores, los padres de Gianluca habrían tenido intención de cruzar a Brasil con el menor.

Niño violencia.jpg Los niños y la violencia

"Lo fui a buscar, esperé, no venía, y me fui en bicicleta a los lugares que me habían dicho y no lo habían visto en el predio de las piletas. Me volví. Me habían dicho de una estación de servicio en la entrada de Puerto Maíz, donde dijeron que iban a ir a desayunar. La cámara (del lugar) los muestra saliendo. No tienen auto", explicó el abuelo a TN. Según las autoridades, el menor fue encontrado en perfecto estado.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción de Feria de Bell Ville, de Córdoba, ambos progenitores quedaron automáticamente detenidos cuando fueron encontrados por Gendarmería. Su llegada a Corrientes se habría propiciado mediante “aventones” de camioneros.

En ese sentido, la declaración de un transportista fue clave para dar con el paradero del niño. El mismo habría llevado a la familia hasta Entre Ríos.

Niños en la mira

Durante el 2022, al menos 29 niños fueron asesinados en contextos de violencia familiar en Argentina. Muchos de ellos, vinculados con casos de femicidios y violencia de género.

Además del caso Lucio, resurgido ante la inminente condena de su madre y su pareja, en las últimas horas se dio a conocer el caso de un niño de La Plata que fue grabado mientras sufría violencia por parte de su madre. En ese caso, la progenitora también era una menor.

Según UNICEF, el 59% de los niños han sufrido algún tipo de violencia entre su nacimiento y los 14 años de edad. Eso implica que uno de cada seis fue víctima de la violencia intrafamiliar.