Multas por tomar mate manejando: De cuánto es el monto

Por otro lado, en Posadas, el Director de Tránsito y Control de la Municipalidad local, expresó en una entrevista que los inspectores pueden multar a quienes conduzcan tomando mate, comiendo o fumando y desató la polémica entre los misioneros. Lo cierto es que hay una ordenanza que implica este tipo de casos y establece multas de hasta 27 mil pesos para quienes conduzcan sin usar ambas manos.

Lo cierto es que, según contó la jueza Balbachan del Tribunal de Faltas 3, los inspectores de Posadas no son habitués en la impartición de actas de infracción por tomar mate mientras se conduce. Esto puede deberse a que tanto el mate y el tereré, son elementos muy arraigados culturalmente y suelen estar presentes en cualquier paseo. No obstante, esto no quita que dentro de las recomendaciones de seguridad vial se aconseje explícitamente no tomar mate al momento de la conducción.

Según consignaron desde la Escuela Municipal de Tránsito, en los cursos teóricos y prácticos para la obtención del carnet de conducir, los profesores hacen especial hincapié en que no es seguro tomar mate, fumar ni comer mientras se conduce ya que demora el tiempo de reacción ante cualquier eventualidad y puede derivar en un siniestro.

Por qué no se recomienda tomar mates mientras se maneja

Es importante recordar que no sólo no se le permite tomar mates a quien conduce el vehículo, sino que tampoco se recomienda que otros ocupantes lo hagan, ya que cualquier maniobra brusca podría provocar un accidente aún mayor por las siguientes causas:

tomar mate en el auto multa.png

Según la ANSV, “un auto que viaja a 100 km/h recorre 28 metros en un segundo, por lo que cuatro segundos cebando un mate sería como manejar una cuadra entera con los ojos vendados”.

Durante el proceso de preparación, salpicarse con el agua caliente o el derrame de la yerba podría ocasionar una quemadura en los pasajeros e incluso en quien lleva el volante, haciéndole perder el control del vehículo.

Ante una maniobra o un impacto imprevistos, la bombilla puede transformarse en un elemento cortante que puede provocar serios daños en los ocupantes del vehículo.

También, ante un accidente, el mate y el termo se convertirían en dos elementos contundentes.

