Misiones: Murió por sobredosis de cocaína (¡Tenía 9 años!)

Es la primera vez que algo así ocurre, nos sorprendió mucho el caso. Suele dar positivo para clonazepam o algún antiepiléptico, pero nunca para cocaína. No sabemos de qué manera o en qué condiciones fue ingerido

Sin quedarse del todo tranquila con sus declaraciones, Carolini Piris agregó:

Estaba somnolienta, irritable; no tenía su estado de alerta y no se podía comunicar; sus pupilas no respondían y los estudios que se hicieron de inmediata se descartó cualquier cuestión neurológica

Bullying e incertidumbre

Luego de la muerte de su hija —en el anonimato, tanto ella como el nombre de los familiares— la madre comentó en un audio filtrado que la pobre era víctima del acoso escolar. El bullying en términos actuales. Y que sus compañeros no la dejaban tranquila ni un segundo.

Le re-agradezco a la maestra por hacerle bullying todo el año a mi hija y a sus compañeritos también. Ya le comento desde ahora que ya no van a tener que hacer más nada. Ustedes le decían que era gordita. Ahora se les va a investigar a todos, para saber de donde salió eso

Tras el fallecimiento de la menor, y por tildar de insuficiente el historial clínico de lo ocurrido, el juez Balanda Gomez pidió que se realizara una autopsia para ultimar más detalles de lo ocurrido. Hasta el momento, se desconoce como obtuvo la cocaína y si la tragó por voluntad propia o por obligación.

Un suceso que abre la puerta a la reflexión y a la otredad en medio de la tragedia.

