Ministro de Seguridad estalló contra el Gobierno por Jones Huala

Con todo lo que nos costó detener a Jones Huala; una persona violenta; que atentó contra los chubutenses; contra las instituciones; que no respeta la soberanía de nuestro país; y que no respeta nuestras normas (...) No puedo aguantar que un gobierno como el Gobierno Nacional se presente ante los estrados chilenos solicitando la libertad condicional de esta persona

No obstante, advirtió: “Aunque les den la libertad condicional, delincuentes y terroristas como éstos no van a poder pisar un centímetro de la provincia de Chubut mientras yo sea ministro de Seguridad”.

"No podemos permitir que premien a los delincuentes", concluyó.