Mauricio Macri reveló dónde desea mudarse

Potrerillo de Larreta, el lugar donde Macri quiere instalarse en Córdoba. Mauricio Macri quiere mudarse a Córdoba, y este podría ser su lugar: Potrerillo de Larreta.

“Me tentó cambiar el domicilio a Córdoba y mudarme definitivamente a vivir ahí. No lo descarto para nada, es mi sueño. Me siento tan cordobés, me siento muy bien en Córdoba. De corazón, ya me siento un cordobés más”, aseguró Mauricio Macri a Mitre Córdoba en una de las tantas entrevistas de “campaña” que está dando a pesar de no ser precandidato. Además, comentó que está en tratativas con Antonia y Juliana Awada para poder llevar a cabo el cambio.