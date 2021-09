Dólar: Alerta en BCRA, 5% mensual y el mismo error que Macri

000_1JW2EZ.jpg Preocupación por el dólar y las reservas del BCRA. Foto: AFP

Qué va a pasar con el dólar tras la elecciones

El economista, consultor y exsecretario de Coordinación y Programación Económica en el Ministerio de Economía de la Nación, Orlando Ferreres, explicó sobre la economía en general y los puestos laborales en particular tras la cuarentena estricta que "no se recuperó del todo, pero se recuperó bastante".

En este sentido, graficó: "Tuvo una caída vertiginosa en abril de 2020, después fue recuperando tipo V y después se quedó en una raíz cuadrada. Terminó plana la recuperación, no siguió".

"Estamos un poco peor todavía con respecto a prepandemia. Estamos 2% o 3% por debajo. La gente siente que perdió desde el punto de vista psicológico pero no es mucho desde el punto de vista práctico. No es una pérdida significativa. Ahora, medido en dólares CCL o blue, el salario está muy empobrecido. Al salario le falta un 20%", agregó.

En declaraciones al canal de noticias por cable del Grupo Clarín, TN, insistió en que "hay inversión en bienes y servicios pero no alcanza para sacar al país de la hecatombe en la que se encuentra".

Sobre el final se animó a dar el pronóstico que mantiene desde su consultora:

El tipo de cambio oficial no está tan tal mal, pero se viene quedando mucho, a razón del 1% mensual con una inflación de 2,6% en agosto, que es lo que nos dio a nosotros en el estudio. Es indudable que después de la elección se va a dar un ajuste o, de lo contrario, caeríamos en una zona de gran duda respecto de la economía. El ajuste puede ser del 4% a 5% en el tipo de cambio. El dólar oficial está más o menos barato y se va a encarecer después de las elecciones. Esto es un poco lo que nosotros vemos y cómo lo vemos. Como ahora se devalúa poco, después se tiene que compensar. No hay más remedio

"El tipo de cambio pasaría a $112. La inflación para el 2022 se calcula en 51,5%", cerró.