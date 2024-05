Matías Kulfas: "La Cámpora es un problema muy grande para el país"

"La preocupación es que si el peronismo no se reorganiza y sigue siendo manejada por esta pésima conducción que tenemos, estoy hablando de Cristina, Máximo, etc. creo que no va a va a haber alternativa y le vamos a dejar a la Argentina, la disyuntiva de seguir con Milei en un escenario que no se sabe para donde va o una alternativa que no termina de nacer”, evaluó, cuestionando también a CFK.