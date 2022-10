Mascardi: Miguel Ángel Pichetto destrozó a Alberto Fernández

El Congreso tiene que habilitar y autorizar en una zona de emergencia como puede ser el caso de Mascardi, la presencia disuasiva del Ejército argentino. Puede ser con el aval legislativo, con un cambio de las normas y con una visión moderna de lo que plantea Naciones Unidas, de ninguna manera es retrotraer al Estado militar de la dictadura. Los que critican esto no entienden nada El Congreso tiene que habilitar y autorizar en una zona de emergencia como puede ser el caso de Mascardi, la presencia disuasiva del Ejército argentino. Puede ser con el aval legislativo, con un cambio de las normas y con una visión moderna de lo que plantea Naciones Unidas, de ninguna manera es retrotraer al Estado militar de la dictadura. Los que critican esto no entienden nada

Asimismo, Pichetto volvió a insistir en los supuestos vínculos entre los representantes mapuches y ex dirigentes montoneros. Días atrás había acusado a Fernando Vaca Narvaja de estar detrás de la revuelta mapuche. Afirmó que los mapuches de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) cuentan con el aval del kirchnerismo y de Montoneros.

“Hay nombres importantes del gobierno que tiene que ver con la distribución de planes como el Movimiento Evita, hablando de Emilio Pérsico que lo ha manifestado. Por algunas informaciones que uno maneja, al país está ingresando también Mario Firmenich. Ha venido al país más de lo que uno cree y el trato que le siguen dando es de comandante. Estamos frente a un peligro muy grave en la Patagonia argentina de secesión, el primer síntoma de separatismo que hay en la Argentina", alertó.

Además, subrayó que hubo un “proceso de adoctrinamiento, de organización militar, y nadie explica por qué los montoneros están allí, por qué Cirilo Perdía está asesorando como abogado".

Por último, el auditor general de la Nación reclamó que el Gobierno retire todo apoyo a los "seudomapuches” y que se debata “el tema en el Congreso mientras actúa la justicia y la ley, con la seguridad y la inteligencia, todo avalado judicialmente. Los jueces tienen que ponerse los pantalones largos”.

Miguel Ángel Pichetto lanzó su precandidatura a presidente

En un acto realizado en el sindicato de gastronómicos porteño, Miguel Ángel Pichetto lanzó su precandidatura a presidente por Encuentro Republicano Federal dentro de JxC. De esta manera la coalición opositora sumó un nuevo precandidato en su ambición presidencial: Horacio Rodríguez Larreta, Patria Bullrich, Facundo Manes, y María Eugenia Vidal. Esta última acaba de confirmar su postulación este sábado en diálogo con Radio Rivadavia.

"Ya he dicho públicamente que me gustaría ser presidenta. Siento que después de haber gobernado la provincia de Buenos Aires 4 años, después de haber sido vicejefa de Gobierno en la Ciudad junto a Mauricio Macri, de estar en áreas donde siempre hubo emergencias y problemas complejos. Después de todo eso, siento que mi próxima parada me gustaría que fuera ahí", resaltó.

En la cumbre, Pichetto también reivindicó “el peronismo de Perón” y prometió "poner orden y administración” en caso de ser electo También allí calificó a los mapuche de “montoneros”. En ese sentido, prometió "poner orden y administración, lo mismo que decía e hizo ese gran argentino, Julio A. Roca, y que como nunca hacen falta ahora".

