La Administración Trump viene sosteniendo el tramo final de la campaña de Javier Milei con anuncios de ayuda financiera y promesas de inversiones, sin mencionar las gestiones para que rearme su coalición de gobierno tras el 26/10. Ahora el embajador de USA Peter Lamelas augura “grandes noticias”. ¿Llegarán si LLA no gana en 9 días?
PETER LAMELAS
Más anuncios desde USA para sostener a Milei: "Tendremos grandes noticias"
El embajador norteamericano Peter Lamelas anticipó que habrá “grandes noticias” en la “alianza económica entre Argentina y EEUU”.
Las “grandes noticias” de Lamelas
Desde su cuenta oficial en la red social X, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, anticipó este viernes (17/10) que "pronto" habrá "grandes noticias" en " la alianza económica" entre su país y Argentina.
"Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: 'Unidos en Libertad, Fuerza y Prosperidad'", escribió el embajador en su cuenta oficial de X.
"Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana. Un fuerte abrazo a mis hermanos Argentinos - ¡Juntos en Libertad!", finalizó Lamelas que acompañó su posteo con la imagen de la mencionada Moneda de Desafío.
Lo de Lamelas se suma a la reunión de Milei con Trump y los recientes anuncios del titular del Tesoro, Scott Bessent, de ampliar el apoyo financiero a la Argentina de los iniciales US$20.000 millones vía swap a otros US$ 20.000 millones, lo que generó cierta calma en los bonos pero no termina de llevar calma en los mercados que dudan si Trump seguirá ayudando en una eventual derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) en los comicios del 26/10.
El acuerdo comercial con USA
Ayer (16/10) el embajador argentino en USA, Alex Oxenford, anticipó que firmó un acuerdo comercial con USA, pero no contó en qué consistía ya que incluía una cláusula de confidencialidad. Sin embargo, dijo que era “muy importante” para el país.
En declaraciones a Radio Mitre, Oxendorf explicó que el contenido del acuerdo se comunicará pronto.
"Podemos tener novedades en breve” dijo el diplomático y explicó que no podía contar el contenido de lo acordado porque “ he firmado un acuerdo de confidencialidad por lo que no puedo comentar detalles, pero sí que es muy importante, que se habló en detalle de este tema en la reunión en la Sala de Gabinete y el presidente Trump participó activamente en estos temas, no solamente el resto del gabinete. Vamos a tener noticias muy buenas en poco tiempo. No puedo comentar, pero vamos a tener novedades en breve".
"Es un hito que no tiene precedentes en la relación bilateral entre ambos países. Hay confianza, respeto, cariño; uno ve a dos amigos que se encuentran, conversan y sonríen, es muy inusual", añadió sobre el vínculo con USA. Oxenford no reparó en elogios al proceso de que derivó en el acuerdo: “Es la acumulación de meses de trabajo diplomático muy intenso. y me parece que se coronó un esfuerzo colectivo muy relevante en Buenos Aires y en Washington que marca un antes y un después en la cooperación entre los países”.
Por último, anticipó que “vamos a darnos cuenta de la trascendencia institucional, simbólico, político, económico y estratégico de este encuentro en los próximos meses, cuando empiecen a aparecer las repercusiones”.
